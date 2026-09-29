Taddei destaca papel de las Juntas Locales del INE rumbo al proceso electoral 2026-2027

Guadalupe Taddei Zavala

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, destacó la importancia de la estructura territorial del organismo para la organización del Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, durante la sesión del Consejo General en la que se aprobaron ocho designaciones para ocupar Vocalías Ejecutivas de Junta Local.

Taddei Zavala señaló que las personas que asumirán estos cargos también presidirán los Consejos Locales durante el proceso electoral, por lo que tendrán una responsabilidad central en la coordinación de las actividades del Instituto en sus respectivas entidades.

“Las elecciones ocurren en el territorio: en los estados, en los distritos, en los municipios y en las comunidades”, afirmó.

La consejera presidenta explicó que las Vocalías Ejecutivas de las Juntas Locales deberán coordinar equipos de trabajo, conducir las actividades de las estructuras locales y presidir órganos en los que participan la ciudadanía, los partidos políticos y la autoridad electoral.

En este sentido, destacó que estas figuras representan una de las expresiones más visibles del INE en cada entidad y tendrán la responsabilidad de llevar al territorio los acuerdos, lineamientos y reglas aprobados por el Consejo General.

“Desde el Consejo General se aprueban acuerdos, se emiten lineamientos y se definen las reglas que conducirán el proceso electoral, pero éstas adquieren sentido cuando se aplican correctamente en cada entidad”, señaló.

INE llama a actuar con imparcialidad

Taddei Zavala sostuvo que las personas designadas deberán atender las particularidades de cada entidad y garantizar que las decisiones del Consejo General se traduzcan en una operación electoral eficaz.

Asimismo, afirmó que el INE tiene como obligación servir a la ciudadanía y no responder a una fuerza política, gobierno o posición ideológica.

El objetivo, dijo, es garantizar que cada persona pueda ejercer su voto con libertad y que éste sea contado de acuerdo con la voluntad expresada en las urnas.

Por ello, llamó a quienes asumirán las Vocalías Ejecutivas a conducirse bajo principios de legalidad, imparcialidad, profesionalismo y transparencia.

“La confianza en el INE se construye así: proceso tras proceso, distrito tras distrito, casilla tras casilla, elección tras elección”, expresó.

La consejera presidenta también recordó que la estructura del Instituto no se limita al Consejo General, sino que incluye las Juntas Locales y Distritales y al personal que participa directamente en las comunidades mediante labores de capacitación, supervisión y organización electoral.

Toman protesta las 32 presidencias de los Consejos Locales

Durante la misma sesión, Taddei Zavala tomó la protesta de ley a las 32 presidencias de los Consejos Locales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Con este acto comenzó formalmente el ejercicio de las responsabilidades de quienes estarán al frente de los Consejos Locales durante el proceso electoral.

La presidenta del INE pidió a las nuevas autoridades territoriales desempeñar sus funciones con responsabilidad, serenidad y firmeza, al considerar que sus actuaciones tendrán un impacto directo en la confianza de la ciudadanía hacia la institución electoral.