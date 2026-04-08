FONACOT y DIF acuerdan alianza para acercar créditos accesibles a trabajadores

El Instituto FONACOT y el Sistema Nacional DIF firmaron un acuerdo para facilitar y difundir el acceso a créditos de bajo costo entre más de 3,600 trabajadores del organismo.

La firma de convenio entre el Instituto del Fondo Nacional para Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y el Sistema Nacional DIF reunieron a sus titulares. Laura Fernanda Campaña Cerezo y María del Rocío García Pérez, con el objetivo de reforzar la economía del personal del SNDIF y promover créditos accesibles que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Durante el encuentro, realizado en la Sala Juárez de la sede nacional del DIF, se subrayó que este acuerdo busca ampliar el acceso a financiamientos con tasas competitivas y esquemas responsables.

García Pérez destacó que este esfuerzo se susma a los derechos laborales del personal y aseguró que la alianza con Fonacot representa beneficios concretos para miles de servidores públicos.

Reiteró que el crédito justo es una herramienta que otorga dignidad a los trabajadores, especialmente a quienes sostienen la operación diaria del organismo.

Por su parte, Campaña Cerezo coincidió en que la colaboración rebasa lo administrativo y se convierte en un mecanismo real para apoyar a las familias.

A este mensaje se agregó el subdirector General Comercial del Instituto, Jorge Amando Olano Galicia, quien resaltó que Fonacot ha sido, por casi 52 años, una institución confiable para los trabajadores formales del país, al ofrecer condiciones más favorables que otros créditos vía nómina.

El convenio contempla que más de 3,600 empleados del DIF Nacional puedan acceder a financiamientos y recibir acompañamiento a través de jornadas de orientación financiera, que se mantendrán activas durante los próximos años.

Estas acciones, apuntaron las autoridades, buscan colocar a los trabajadores en el centro de las políticas públicas y garantizar que los beneficios institucionales lleguen directamente a quienes prestan servicios al país.

La expectativa es que este esfuerzo conjunto facilite que el personal concrete proyectos personales y familiares mediante créditos responsables, fortaleciendo así su bienestar y el de sus hogares.