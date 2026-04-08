Internet de la CFE por $150 pesos en 2026: así puedes contratar el servicio de conectividad en México

En un país donde el acceso a internet todavía es desigual para la mayoría de la población, la CFE salió al rescate con internet móvil con rentas que van desde $150 pesos al mes, una opción que promete conectar a millones de mexicanos sin gastar de más.

Este servicio, operado a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, tiene el enfoque social de llevar conectividad a zonas donde otras compañías no llegan o resultan demasiado costosas.

A diferencia de los servicios tradicionales, aquí no hay contratos largos ni instalaciones complicadas. Todo funciona mediante un esquema prepago, lo que le da al usuario el control total de cuánto gastar y cuándo recargar.

¿Qué incluye el internet móvil de la CFE en 2026?

El paquete básico de internet de la CFE por 150 pesos ofrece acceso a datos móviles mediante un sistema bastante práctico:

Conexión a internet mediante redes 4G, LTE y en algunos casos 5G

Uso a través de chip SIM o dispositivo MiFi portátil

Posibilidad de conectar varios dispositivos (celular, laptop, tablet)

Plan sin contratos forzosos

Este modelo funciona como un “wifi de bolsillo”: el MiFi crea una red portátil que puedes llevar a donde quieras.

Eso sí, hay que considerar que:

No incluye llamadas ni SMS en algunos esquemas

Depende de la cobertura en tu zona

Solo funciona dentro de México, sin roaming internacional

Cómo contratar el internet de la CFE paso a paso en abril 2026

Olvídate de filas eternas. La contratación es completamente digital y bastante sencilla:

Guía rápida

Entrar al portal oficial de CFE Internet Elegir el paquete de internet móvil Agregar el dispositivo (MiFi o SIM) al carrito Realizar el pago en línea Recibir el equipo en casa vía mensajería

Una vez que lo tienes, solo debes ingresar los datos de la SIM para activar o recargar tu plan.

Requisitos para contratar el internet de la CFE

Para acceder a este servicio, necesitas:

Documentación básica

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Dispositivo compatible (celular desbloqueado o MiFi)

Registro en línea

Lo mejor es que no necesitas historial crediticio ni firmar contratos largos, lo que lo convierte en una alternativa accesible para estudiantes, trabajadores independientes o familias que buscan ahorrar.

¿Vale la pena el internet de la CFE? Pros y contras

Como todo servicio, tiene luces y sombras.

Ventajas

Precio accesible desde 150 pesos mensuales

Sin contratos obligatorios

Ideal para zonas con poca oferta de internet

Instalación inmediata, sin técnicos

Desventajas

Velocidad variable según cobertura

Datos limitados en el plan básico

No sustituye completamente a la fibra óptica en hogares con alto consumo

Aun así, su principal atractivo es claro: democratizar el acceso a internet en México.

El objetivo detrás del internet barato de la CFE

Más allá del precio, este proyecto forma parte de una estrategia nacional para garantizar el acceso a las tecnologías de la información como un derecho.

Desde su creación en 2019, la filial de telecomunicaciones de la CFE busca reducir la brecha digital, especialmente en comunidades rurales y semiurbanas donde la conectividad sigue siendo un lujo.

Internet sencillo, barato y con enfoque social

El internet de la CFE por 150 pesos en 2026 no pretende competir directamente con los grandes proveedores de fibra óptica, sino ofrecer una solución práctica, económica y accesible para millones de personas.

Es, en pocas palabras, un servicio pensado para quienes necesitan conectarse sin complicaciones y sin comprometer su presupuesto.