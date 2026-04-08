Jornadas de actividad física en el EdoMéx

Las jornadas de actividad física impulsadas el Gobierno del Estado de México bajo el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud y el Día Mundial de la Actividad Física conto con la participación de más de 3 mil personas en las 19 Jurisdicciones Sanitarias, cuyas estrategias están enfocadas en la actividad física y la prevención.
Por su parte la Secretaria de Salud informó que 8 de cada 10 adultos presentan sobrepeso u obesidad, además, Fernanda Serrato López, la Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), destacó que padecimientos como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares representan las principales causas de muerte.
Simultáneamente se llevo de manera complementaria una jornada de salud con servicios de vacunación, odontología, consultas médicas, atención psicológica y orientación sexual y reproductiva e información para prevenir enfermedades transmitidas por vector como dengue, zika, chikungunya y chagas.