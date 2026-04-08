México le entra al ‘fracking’: ¿qué es esta práctica que implementará Pemex y que puede provocar sismos?

Fracking Pemex utilizará técnicas de fragmentación hidráulica para extraer gas no convencional. (Cuartoscuro y Pemex)

Aunque Andrés Manuel López prometió lo contrario durante su proselitismo electoral de 2018, México ha dado un giro energético de 180 grados: el Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, confirmó que analiza e impulsará el uso de la fracturación hidráulica, mejor conocida como fracking, para extraer gas natural.

Esta decisión marca una ruptura con la política del sexenio anterior, que había frenado esta técnica por razones ambientales; por lo tanto, ahora se presenta como una estrategia para reducir la dependencia energética del país.

Los argumentos de la administración de Sheinbaum para implementar esta práctica son, en primer lugar, la alta dependencia que se tiene al gas de origen importado, en particular de Estados Unidos; mientras que, en segundo lugar, son las altas reservas mexicanas de gas no convencional, es decir, que requiere de las referidas técnicas para ser extraído.

Pese a ello, Pemex se comprometió a provocar el menor daño ambiental posible al extraer el combustible, además de que se tendrá el acompañamiento de un panel de expertos.

¿Qué es el “fracking y por qué puede provocar sismos y dañar el suelo?

El fracking o fracturación hidráulica es una técnica utilizada para extraer gas de esquisto atrapado en rocas subterráneas mediante la inyección de agua a alta presión mezclada con químicos.

Aunque ha sido promovida por sus beneficios energéticos, especialistas como Alejandro Bezanilla Morlot, de la UNAM, advierten que implica graves impactos ambientales, como la contaminación de aguas subterráneas, la liberación de metano, el cual es un potente gas de efecto invernadero, además de la inducción de sismos y un altísimo consumo de agua.

El proceso requiere entre nueve y 29 millones de litros de agua por pozo y utiliza hasta 750 tipos de químicos, muchos de ellos potencialmente peligrosos.

Además, genera contaminación acústica y emisiones adicionales por el transporte de materiales y residuos.

También se han documentado casos de sismicidad inducida, como los temblores registrados en 2011 en estados de Estados Unidos como Ohio, Alabama y Montana.

A nivel global, las emisiones de metano han aumentado desde 2008, lo que ha incrementado la preocupación sobre el impacto del fracking.

Este método no solo libera metano directamente, sino que también provoca fugas durante la fracturación de la roca, contaminando el agua de forma irreversible.

A pesar de estos riesgos, en México ya existen al menos 924 pozos perforados con esta técnica, principalmente en estados del este del país.

Fracking CIUDAD DE MÉXICO, 08ABRIL2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Miguel Elorza, coordinador de INFODEMIA, durante la Conferencia del Pueblo desde el en donde se abordo el tema del futuro de gas natural en nuestro país y la soberanía energética. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

¿Por qué el Gobierno usará el “fracking” y cómo mitigará el impacto ambiental?

De acuerdo a Pemex, México cuenta con un importante potencial gasífero: alrededor de 83 billones de pies cúbicos en yacimientos convencionales y 141 billones en no convencionales (es decir, que necesitan el fracking), lo que representa una gran oportunidad energética.

Actualmente, la producción de Pemex es de unos 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios, pero se proyecta elevarla a 4 mil 49 millones al final del sexenio, con incrementos tanto en campos convencionales como no convencionales.

A más largo plazo, en un horizonte de 10 años, la producción podría superar los 8 mil millones de pies cúbicos diarios, acercando al país a la autosuficiencia frente a un consumo cercano a los 9 mil millones.

Actualmente, México importa alrededor del 75 por ciento del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos, donde el fracking es ampliamente utilizado.

Pemex CIUDAD DE MÉXICO, 29DICIEMBRE2025.- El gobierno federal aseguró que el precio de la gasolina Magna, que es la que usan más mexicanos para sus vehículos, no aumentará su precio en el 2026, esto debido a que se llegó a un acuerdo con los gasolineros a cambio de simplificar los trámites que necesitan cumplir para la autorización de su operación. El acuerdo general topa el precio de la Magna en 24 pesos como máximo. En la imagen franquicias de la emrpesa Pemex. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

El desarrollo de estos recursos en territorio nacional plantea retos ambientales que, según el plan del Gobierno, se atenderían mediante tecnología avanzada y prácticas sustentables: uso de agua no apta para consumo humano, reciclaje de hasta el 80 por ciento del líquido, insumos biodegradables y operaciones concentradas con menor impacto en el suelo.

Además, se contempla infraestructura de alta seguridad, monitoreo continuo con sensores e inteligencia artificial, y perforaciones profundas que minimizan riesgos a los acuíferos.

Para reforzar estas medidas, asimismo, se integrará un comité de expertos que evaluará y emitirá recomendaciones sobre la explotación responsable del gas en México.

“Entonces, si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo”, señaló la presidenta Sheinbaum.

“Entonces, hemos estado investigando y resulta que hoy, ya, hay no esos químicos tan potentes que se usaban, sino sustancias que no tienen estos impactos ambientales, que muchas de ellas son orgánicas, que se usan otros tipos de arena y que hay reciclamiento de agua”.