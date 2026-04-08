Movistar cambia de dueño: ¿qué pasará con la línea de los clientes? así será la transición

Movistar Telefónica confirmó la venta de su operación móvil en México por 450 millones de dólares al consorcio Melisa Acquisition.

Telefónica Hispanoamérica anunció oficialmente la venta de su filial mexicana, compuesta por Pegaso PCS y Celular de Telefonía, al consorcio Melisa Acquisition por 450 millones de dólares. La operación, enviada a los reguladores españoles y sujeta a autorizaciones en México, coloca a OXIO al frente de una cartera superior a los 21 millones de usuarios, un cambio que reconfigura el mercado de telecomunicaciones del país.

¿Por qué Movistar vende su operación en México?

La compañía explicó que esta transacción forma parte de su estrategia global de gestión de activos y su salida paulatina de Hispanoamérica.

El propio presidente ejecutivo, Marc Murtra, declaró desde noviembre que la salida de América Latina sería completada. La situación particular del mercado mexicano, dominado por América Móvil, así como un litigio relacionado con un crédito fiscal, hicieron aún más compleja su permanencia.

Para movistar, concentrarse en mercados clave como Brasil, España, Alemania y Reino Unido es hoy una prioridad estratégica.

¿Quién es Melisa Acquisition y qué busca con Movistar México?

El consorcio comprador está liderado por OXIO Inc., una firma tecnológica pionera en el modelo Telecom-as-a-Service (TaaS), y por el fondo de inversión Newfoundland Capital Management.

OXIO, con sede en Nueva York y operaciones en México desde hace cinco años, ofrece herramientas para que marcas y empresas lancen servicios móviles basados en arquitectura nativa en la nube. En el país ya colaboran con compañías como Coppel, Rappi y Mercado Pago.

De acuerdo con su CEO, Nicolas Girard, el objetivo es llevar a Movistar hacia una “telco de última generación”: más ágil, digital y con una experiencia de usuario optimizada para más de 20 millones de clientes.

¿Qué pasará con la red, los planes y el saldo de los usuarios de Movistar?

A corto y mediano plazo, no habrá cambios para quienes usan la red de Movistar. La empresa garantizó que:

Los servicios prepago y pospago continuarán operando con normalidad.

No habrá interrupciones ni modificaciones repentinas en tarifas.

Los usuarios conservarán su número, saldo, beneficios y promociones vigentes.

La infraestructura tampoco sufrirá ajustes inmediatos. Desde 2019, Movistar opera con la red de última milla de AT&T, un acuerdo que se mantiene y asegura que la cobertura no cambiará. La atención en centros de servicio y la app continuará funcionando como hasta ahora.

Proceso regulatorio de Movistar

Aunque el acuerdo entre las empresas ya está firmado, la compra aún debe ser revisada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y por autoridades antimonopolio.

El proceso podría concluir antes del tercer trimestre de 2026. Hasta entonces, Movistar seguirá siendo la marca visible para los consumidores.

¿Qué significa este movimiento para el sector de telecomunicaciones en México?

La llegada de OXIO representa una apuesta fuerte por la digitalización del mercado mexicano. El consorcio destaca que México ofrece condiciones únicas:

Una población nativa digital en rápido crecimiento.

Alta demanda de servicios móviles en fintech, comercio y entretenimiento.

Un entorno estratégico por su frontera de más de 3,100 kilómetros con Estados Unidos.

Para los analistas, esta transición podría intensificar la competencia frente a Telcel, AT&T y operadores móviles virtuales, obligando al mercado a acelerar su modernización.

¿Cómo afecta esto a los usuarios en el día a día?

Por ahora, la transición será “invisible” para los consumidores. No habrá desconexiones, cambios de red ni ajustes automáticos en sus planes.

La recomendación principal es mantenerse atento a los comunicados oficiales de la compañía en los próximos meses, aunque la operación cotidiana de llamadas, mensajes y datos seguirá igual.