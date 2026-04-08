Roberto Velasco toma protesta como nuevo canciller; promete mayor cooperación internacional en materia de desaparecidos

Nuevo canciller Roberto Velasco será el nuevo Secretario de Relaciones Exteriores del país. (Cuartoscuro)

Roberto Velasco es oficialmente el nuevo canciller de la República, al ser ratificado en el cargo por el pleno del Senado.

El nuevo titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores defendió la postura del Gobierno mexicano frente al reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, al tiempo que reconoció el dolor de miles de familias afectadas por este fenómeno en el país.

Previo a su ratificación por el pleno, durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, subrayó que el Estado no niega la gravedad de la crisis.

En un tono enfático, el funcionario federal expresó solidaridad con las madres buscadoras y colectivos de búsqueda, destacando que el gobierno mantiene un compromiso firme para acompañar sus esfuerzos. Aseguró que la tragedia de las desapariciones sigue siendo una prioridad tanto en la agenda nacional como internacional.

Velasco fue ratificado este miércoles 8 de abril como el nuevo canciller de México, luego de tomar protesta como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.

Posteriormente, el pleno de la Cámara alta lo ratificó como el nuevo encargado de la política exterior del país.

México continuará cooperando internacionalmente en materia de desaparecidos

En la Cámara alta, Velasco insistió en que México continuará trabajando de manera activa para enfrentar este problema, especialmente desde la cooperación internacional, ámbito que corresponde a la Cancillería.

Reiteró que el país no solo está abierto a la colaboración, sino que ha sido uno de los más activos en este rubro.

Como ejemplo, señaló que México ha sostenido vínculos constantes con organismos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y distintas instancias de Naciones Unidas, incluido el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Destacó, asimismo, que México ha sido el único país en aceptar una visita in situ del Comité contra las Desapariciones Forzadas, además de reconocer su facultad para investigar casos individuales y haber ratificado la convención internacional en la materia.

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Nuevo canciller CIUDAD DE MÉXICO, 08ABRIL2026.- Roberto Velasco Álvarez, nuevo secretario de Relaciones Exteriores, durante su participación en la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

El funcionario también reveló que recientemente se han planteado al Comité mecanismos alternativos para fortalecer la cooperación, con el objetivo de avanzar en la atención de esta problemática que afecta a miles de personas.

No obstante, marcó distancia frente a algunas conclusiones del informe, al considerar que el Comité incurrió en “extralimitaciones”.

En particular, cuestionó la referencia al Estatuto de Roma y la reinterpretación del concepto de desaparición forzada, aspectos que, a su consideración, exceden las atribuciones del organismo.

También rechazó la aplicación del artículo 34 del informe, el cual sugiere que en México existirían desapariciones sistemáticas con participación del Estado.

El secretario negó categóricamente esta afirmación y aseguró que el Gobierno trabaja diariamente para combatir este delito.

Enfatizó, por lo tanto, que las autoridades no niegan la existencia de desapariciones ni la crisis forense, incluyendo el problema de cuerpos sin identificar.

Reconoció que se trata de una situación que requiere atención urgente y sostenida.

El canciller designado reiteró que México seguirá colaborando con Naciones Unidas, pero exigirá mayor rigor y equilibrio en los diagnósticos internacionales.

NuSubrayó que también deben reconocerse los avances logrados en los últimos años, sin dejar de admitir que aún queda mucho por hacer.