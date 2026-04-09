ONU lanza protocolo para un Mundial “libre de trata de personas”

ONU lanza protocolo contra la trata de personas en el Mundial (Rogelio Morales Ponce)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos presentaron este jueves un protocolo de actuación para denunciar vía telefónica posibles casos de trata de personas en el marco del Mundial de Fútbol de este año en México, donde el 99% de casos “pasan desapercibidos” para las autoridades, según indicaron los promotores de la campaña ‘Mundial Sin Trata’.

Para combatir este delito, que podría verse agravado en el país norteamericano durante los meses del torneo deportivo, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en México (UNODC) anunció una alianza con asociaciones de la sociedad civil y empresas como Uber para establecer protocolos y formar a “ciudadanos claves” por su oficio, como personal de aerolíneas, recepcionistas de hoteles o conductores.

“La experiencia internacional es muy clara: los megaeventos deportivos generan condiciones que las redes de trata aprovechan muy desafortunadamente”, precisó la titular de programas de UNODC en México, Nayely Sánchez, en su intervención ante los medios de comunicación.

Según destacó, este proyecto “habla a quienes están alrededor de las víctimas”, como “al conductor que recoge a alguien en el aeropuerto, a la recepcionista del hotel que nota algo extraño, al personal de salud que atiende una persona que no puede hablar”.

El protocolo consistirá en claves de formación para identificar patrones ante un posible caso de trata y una línea de teléfono segura (800553300) para denuncias anónimas proporcionado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, organismos que acompañará judicialmente cada caso y dará traslado a las autoridades.

Por el momento, se han incorporado los cerca de 300 mil conductores de Uber en México, quienes recibirán conocimientos para poder identificar situaciones vinculadas a la trata de personas.

No obstante, los promotores enfatizaron que la iniciativa se dirige a toda la ciudadanía.

La presidenta de la organización Sintrata, Mariana Ruenes, apuntó que hay varias preguntas para hacerse verificar una posible situación de trata, entre las que puntualizó la existencia de una “situación de control”, que para una personas hable en nombre de otra y la vigile o si un tercero retiene los documentos de indentidad.

“Lo que siempre les decimos es a la gente tomar notas de todo lo que se observa, incluso lo que se escucha, porque también ahí puede haber indicios de que hay una relación de deudas, una relación de control”, comentó Ruenes.

El propósito es combatir la trata en el ámbito de la explotación sexual de mujeres y niñas, “el 70% de las víctimas de trata son mujeres en México, quienes son las principales poblaciones que se han usado afectadas con este tipo de eventos deportivos”, agregó.

Durante el mundial, los “focos rojos” de México en este delito son las tres ciudades sede (CDMX, Guadalajara y Monterrey), donde va a haber un “flujo más alto de movilidad”.