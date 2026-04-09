Sheinbaum niega opacidad en ayuda a Cuba

Claudia Sheinbaum EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, mostró su orgullo por el apoyo que México le ha estado brindado a Cuba ante la crisis humanitaria y energética por la que está pasando el país a causa de un sistema eléctrico obsoleto y un déficit crónico de inversiones que en los últimos meses ha empeorado por el bloqueo del petrolero de Estados Unidos.

Asimismo califico como falsas ciertos reportajes en los que se habla de un supuesto ocultamiento de información por parte de México acerca del respaldo a la isla caribeña.

“Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba. Al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país”, afirmó Sheinbaum.

De igual manera, también reafirmo que México siempre va a apoyar la autodeterminación del pueblo de Cuba.

Sheinbaum explicó que su administración tiene los registros en los que se detallan las exportaciones a la isla, las cuales se han llevado a cabo bajo esquemas comerciales además de la ayuda humanitaria que las y los mexicanos han decidido enviar. “Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información”, reiteró. Además, prometió que se revisa y se va a avisar cuando se hagan público todos estos documentos.

Por otro lado, el pasado 30 de marzo, la mandataría también dio a conocer que su Gobierno se encuentra trabajando con autoridades cubanas con el objetivo de reactivar el suministro de petróleo a presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que señaló que no tenía “ningún problema” con que Cuba recibiera un buque ruso con petróleo a pesar del bloqueo energético que decretó Washington a mediados del 2024.