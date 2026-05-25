A 30 años de existencia, CONAMED consolida su papel como mediador en conflictos médicos

CONAMED En el marco de la conmemoración del 30 aniversario de la CONAMED, el secretario de Salud, David Kershenobich, sostuvo que dicha comisión no sólo contribuye a solucionar conflictos, sino que permite aprender de cada caso

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud sostuvo que a 30 años de la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONMED), ésta no sólo contribuye a la solución de conflictos, sino que permite aprender de cada caso para fortalecer medidas preventivas y mejorar la calidad de los servicios de salud.

El titular de Salud enfatizó que la CONAMED cumple con la función esencial de fomentar un trato digno, humano y resolutivo, y que su coordinación con instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar contribuye a consolidar un sistema de salud más eficiente, respetuoso y centrado en las personas.

Señaló lo anterior, en el marco de la ceremonia conmemorativa, de los 30 años de la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), la cual refrendó su papel como un espacio fundamental para fortalecer la confianza entre pacientes, profesionales de la salud e instituciones, al privilegiar el diálogo, la conciliación y el arbitraje como vías para resolver inconformidades en la atención médica.

En su oportunidad, la comisionada de la CONAMED, Odet Sarabia González, afirmó que, a lo largo de tres décadas, ha fortalecido la justicia sanitaria en México y ha logrado tender puentes entre usuarios y prestadores de servicios de salud.

Destacó que en la actualidad existen 29 comisiones estatales de arbitraje médico en funcionamiento y que se continúa trabajando para ampliar su cobertura, mejorar la generación de información y consolidar un sistema de salud que aprenda de sus propios desafíos.

Durante el evento, representantes de diversas instituciones del sector salud coincidieron en que la CONAMED ha sido clave para impulsar la seguridad del paciente, atender inconformidades con oportunidad y fortalecer una cultura institucional basada en la escucha, la conciliación y la mejora continua.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a personal con 30 años de servicio ininterrumpido, así como a ex comisionados nacionales que contribuyeron al desarrollo y consolidación de esta institución.