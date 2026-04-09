Video muestra cómo alumnos sometieron al joven que asesinó a sus maestras en Michoacán

El atacante es menor de edad Fue sometido y desarmado por sus compañeros

La Fiscalía de Michoacán difundió nuevos videos que permiten reconstruir con mayor precisión lo ocurrido el 24 de marzo en un bachillerato de Lázaro Cárdenas, donde un adolescente de 15 años asesinó a dos profesoras dentro del plantel.

El material muestra cómo el agresor fue sometido. Las imágenes detallan que fueron estudiantes quienes intervinieron directamente para detenerlo.

Video: Estudiantes desarmaron al agresor dentro del plantel

De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, el joven se refugió en un baño después de cometer el crimen. En ese punto, varios de sus compañeros lograron ubicarlo, quitarle el arma y sacarlo del lugar para entregarlo a las autoridades.

La actuación de los alumnos fue descrita por la Fiscalía como decisiva para frenar la agresión. La intervención evitó que la violencia se extendiera en la escuela, en medio de momentos de confusión y riesgo para la comunidad escolar.

“Reconocemos la valentía y el sentido de responsabilidad de estos jóvenes; su actuación fue decisiva para contener la agresión y proteger a su comunidad”, afirmó.

¿Qué arma usó el asesinó de las maestras en Michoacán?

Las autoridades confirmaron que Osmar “N” perpetró el ataque con un fusil de fabricación artesanal, armado con piezas de distintos rifles, con características de calibre tipo R-15.

El origen del arma no ha sido esclarecido. El adolescente declaró que la tomó de su domicilio, aunque esta versión continúa bajo análisis.

El presunto responsable enfrenta cargos por feminicidio y permanece bajo internamiento preventivo. La Fiscalía explicó que reforzó las indagatorias mediante análisis de contexto, revisión de redes digitales y trabajos de inteligencia.

Uno de los elementos que aún no ha sido localizado es el teléfono móvil del menor.