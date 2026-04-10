Apagón masivo de la CFE este sábado 11 de abril: lista de colonias, horarios y qué hacer ante los cortes de luz

Apagón masivo de la CFE hoy 7 de abril: colonias afectadas, horarios y lo que debes saber para que no te agarre desprevenido

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó un nuevo apagón masivo en México para este sábado 11 de abril de 2026, como parte de una serie de cortes de luz programados que buscan mejorar la infraestructura eléctrica en distintas regiones del país.

Este tipo de interrupciones no son fallas inesperadas, sino acciones planificadas que permiten modernizar la red, prevenir apagones mayores y garantizar un suministro más estable en el futuro.

Colonias y municipios afectados por el apagón masivo de la CFE

Aunque la lista puede variar dependiendo del estado, la CFE ha señalado que los cortes de luz impactarán zonas específicas, principalmente en municipios donde se realizan trabajos técnicos o mantenimiento.

En eventos recientes similares, los apagones han afectado:

Zonas con mayor probabilidad de cortes

En el estado de Tabasco, se prevén cortes de luz para este sábado 11 de abril 2026, en las zonas de González e Ixtacomitán, entre otros, desde las 08:30 de la mañana hasta las 16:30 horas.

González, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª sección

Ranchería Samarkanda

Lázaro Cárdenas, 1ª y 2ª Sección

Ixtacomitán, 1ª y 5ª Sección

Colonia Bosques de Saloya II

Fraccionamiento La Gloria

Buena Vista

1ª Sección

Anacleto Canabal 4ª Sección

Ejido 21 de Marzo

Estas interrupciones suelen concentrarse en colonias puntuales, no en ciudades completas, por lo que es clave revisar si tu zona está dentro del listado oficial.

¿Cómo prepararte ante un apagón masivo en México?

Un corte de luz puede parecer menor… hasta que te quedas sin batería, sin internet y con el refri en pausa. Para evitar caos doméstico, toma nota:

Recomendaciones clave

Carga tus dispositivos electrónicos con anticipación

Desconecta aparatos sensibles para evitar daños

Mantén alimentos refrigerados sin abrir constantemente

Ten a la mano lámparas o baterías externas

Considera alternativas si trabajas desde casa

Estos apagones suelen ser temporales, pero estar preparada marca toda la diferencia.

¿Los apagones serán más frecuentes en 2026?

Los cortes programados de la CFE han aumentado debido a trabajos de modernización en la red eléctrica nacional, así como por factores como el clima o la alta demanda de energía.

El apagón masivo de la CFE este sábado 11 de abril no es una falla, sino parte de esa estrategia de mantenimiento. Saber qué colonias serán afectadas, los horarios y cómo prepararte puede evitarte situaciones complejas.