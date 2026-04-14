HOY 14 de abril es el ÚLTIMO DÍA para aprovechar hasta 50% de descuento en productos seleccionados en Soriana

Este es el último día para aprovechar los descuentos que Soriana activó en busca de atraer a quienes quieren hacer rendir su dinero sin sacrificar la calidad de sus productos básicos.

Los descuentos llegan hasta un 50% menos, disponibles solo hasta hoy 14 de abril o hasta agotar existencias, lo que convierte estas ofertas en una carrera por conseguir lo menor del mercado.

HOY 14 de abril es el ÚLTIMO DÍA para aprovechar hasta 50% de descuento en productos seleccionados en Soriana

Estas son las promociones más fuertes en Soriana

50% de descuento en el segundo producto de igual o menor precio

de igual o menor precio Aplica en marcas como Elite y Cottonelle

También incluye productos de limpieza como MAS Color, Viva, 123, Ace y Downy

Este tipo de promoción apunta directamente a artículos de consumo constante, lo que permite ahorrar en compras recurrentes.

HOY 14 de abril es el ÚLTIMO DÍA para aprovechar hasta 50% de descuento en productos seleccionados en Soriana

Descuentos en productos para bebé en Soriana

20% de descuento en pañales

Marcas participantes: Pull-Ups, Little Swimmers y Kiddies

Una oferta que resulta especialmente relevante para familias que buscan reducir el gasto en productos esenciales para su bebé.

HOY 14 de abril es el ÚLTIMO DÍA para aprovechar hasta 50% de descuento en productos seleccionados en Soriana

Hay una condición importante que no debes olvidar: las promociones están sujetas a disponibilidad, lo que significa que no todos los productos estarán en todas las sucursales.

Además, el esquema de descuento en el segundo producto obliga a comprar más de una unidad para obtener el beneficio completo.