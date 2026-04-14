HOY, 14 de abril, es el ÚLTIMO DÍA para aprovechar hasta 50% de descuento en productos seleccionados en Soriana

Este es el último día para aprovechar los descuentos que Soriana activó en busca de atraer a quienes quieren hacer rendir su dinero sin sacrificar la calidad de sus productos básicos.
Los descuentos llegan hasta un 50% menos, disponibles solo hasta hoy 14 de abril o hasta agotar existencias, lo que convierte estas ofertas en una carrera por conseguir lo menor del mercado.
Estas son las promociones más fuertes en Soriana
- 50% de descuento en el segundo producto de igual o menor precio
- Aplica en marcas como Elite y Cottonelle
- También incluye productos de limpieza como MAS Color, Viva, 123, Ace y Downy
Este tipo de promoción apunta directamente a artículos de consumo constante, lo que permite ahorrar en compras recurrentes.
Descuentos en productos para bebé en Soriana
- 20% de descuento en pañales
- Marcas participantes: Pull-Ups, Little Swimmers y Kiddies
Una oferta que resulta especialmente relevante para familias que buscan reducir el gasto en productos esenciales para su bebé.
Hay una condición importante que no debes olvidar: las promociones están sujetas a disponibilidad, lo que significa que no todos los productos estarán en todas las sucursales.
Además, el esquema de descuento en el segundo producto obliga a comprar más de una unidad para obtener el beneficio completo.