Profeco y Ducati lanzan alerta por riesgo de accidente en 789 motos: estos son los modelos afectados

Profeco y Ducati lanzan esta alerta Foto: Ducati

Alerta para todos los fanáticos de las motos. Si tienes una motocicleta de alta gama es momento de revisar el modelo, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta urgente en México por 789 motocicletas Ducati que podrían presentar fallas graves relacionadas con el freno trasero y el eje de la rueda, defectos que en el peor escenario podrían derivar en la pérdida de control del vehículo y accidentes de alto riesgo.

La advertencia fue difundida a través de los canales oficiales luego de que Ducati Motors de México ejecutara una revisión preventiva para distintos modelos comercializados en el país.

Cabe señalar que para los usuarios con los modelos afectados tendrán una inspección y la reparación totalmente gratuitas, por lo que Profeco pidió atender el aviso lo antes posible.

Qué motocicletas Ducati están afectadas por la alerta de Profeco

En este punto, es necesario precisar que la revisión se divide en dos campañas distintas, ambas con riesgos importantes para la seguridad. A continuación te las enlistamos:

Riesgo de fractura en eje trasero

Profeco detalló que 706 motocicletas de estos modelos podrían presentar una falla estructural:

Ducati Panigale V4 (años 2018 a 2024)

Ducati Streetfighter V4 (años 2020 a 2025)

En estas unidades existe la posibilidad de que el eje de la rueda trasera pierda resistencia y llegue a romperse, una situación que podría provocar la pérdida de control al circular, sobre todo a velocidades altas.

Pérdida repentina del freno trasero

La segunda alerta involucra 83 motocicletas Ducati Panigale V4/STD modelo 2025.

Aquí el riesgo es aún más sensible para la conducción diaria:puede presentarse una pérdida súbita de la función del freno trasero, aumentando el riesgo de colisión, caída o lesiones.

Qué debe hacer si tienes una de estas motocicletas

Ducati informó que contactará a las personas propietarias mediante correo electrónico, la aplicación oficial My Ducati, la línea telefónica de atención y el sitio web oficial de campañas de revisión.

Los dueños también pueden adelantarse y revisar su unidad por cuenta propia en la plataforma de la marca para agendar servicio.

Contacto oficial Ducati México

Teléfono: 55 3113 7566

55 3113 7566 Correo: ducatimexico@ducati.com

ducatimexico@ducati.com Sitio de recall: Ducati Recall Campaign México

Cuánto tiempo tienes para hacer válida la revisión

Uno de los datos más útiles para SEO de servicio es que las campañas tienen vigencia de 10 años.

la campaña del eje trasero cuenta desde diciembre de 2025

la campaña del freno trasero corre desde mayo de 2025

Esto significa que, aunque no acudas hoy, la marca debe responder sin costo durante ese periodo.