Asesinan a estudiante de la FES Cuautitlán en las inmediaciones del plantel de la UNAM

Asesinan a estudiante de la FES Cuautitlán De acuerdo a investigaciones preliminares, Joel Ulises Castillo recibió dos disparos tras presunto asalto. (Voces de la UAM Unam)

Joel Ulises Cristóbal Castillo, estudiante de la carrera de Administración en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, murió por heridas de arma de fuego tras presuntamente ser asaltado en las inmediaciones del plantel.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, este jueves 9 de abril se recibió el reporte de una persona herida en la calle Narciso Mendoza, en las afueras del perímetro del plantel universitario.

Según investigaciones preliminares, Joel Ulises Cristóbal Castillo fue víctima de un asalto aproximadamente a las 14:00 horas del jueves 9 de abril. El estudiante recibió dos disparos de arma de fuego, hecho que provocó su muerte, según informó el equipo de auxilio médico que llegó a la zona.

FES Cuautitlán emite comunicado tras fallecimiento de estudiante

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, primera unidad multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, compartió en su cuenta de Facebook un comunicado respecto al asesinato de Ulises Cristóbal Castillo, acaecido tras un presunto asalto en las inmediaciones del plantel, sobre la calle Narciso Mendoza, en el poblado de San Sebastián Xhala.

“FES Cuautitlán lamenta el sensible fallecimiento de Joel Ulises Cristóbal Castillo, alumno de la licenciatura en Administración. Deseamos pronta resignación a familiares y amigos. Descanse en paz”, se lee en la publicación compartida en las redes del plantel este viernes 10 de abril.

Además, la institución condenó los hechos, exigiendo una investigación exhaustiva que permita el esclarecimiento de la muerte de uno de los integrantes de la comunidad universitaria.

“La FES Cuautitlán y la comunidad universitaria en su conjunto nos sumamos con solidaridad y profundo respeto al duelo de la familia y amigos de Joel Ulises en estos dolorosos momentos”, compartió la institución mediante un comunicado.