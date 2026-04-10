‘El Niño Godzilla’ dispara cobros de luz en Sinaloa; también en CDMX; diputado del PRI propone a CFE ampliar subsidio

CDMX — ‘El Niño Godzilla, nombre con el que fue bautizado el fenómeno del calentamiento atípico del mar ya se traducirá en un clima extremo con sensaciones térmicas en regiones como Sinaloa, lo que ha disparado el cobro en los recibos de luz por el uso del aire acondicionado, aunque en la Ciudad de México los usuarios del servicio eléctrico se enteran que deberá pagar más de 2,600 pesos por el periodo de suministro ener-marzo.

Ante estos cobros, el legislador federal priista Mario Zamora Gastélum presentó en la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ajuste el subsidio eléctrico en Sinaloa a la realidad del clima.

“La petición es concreta, y esta es que el subsidio de verano se formalice de manera generalizada del 1 de abril al 30 de noviembre de 20262”, dijo.

Indicó que en Sinaloa, las altas temperaturas comienzan desde abril, lo que obliga a miles de hogares a utilizar aire acondicionado para poder descansar, cuidar a sus hijos y proteger la salud de adultos mayores. Sin embargo, ese consumo ocurre antes de que el subsidio entre en vigor, generando recibos más altos.

“El problema no es que la gente consuma más, el problema es que la CFE tiene un sistema que no entiende el fuerte calor que se vive en Sinaloa. Aquí el aire acondicionado, mucho más que un lujo, es una necesidad para poder aguantar; sin un ventilador o aire acondicionado, nuestras casas se vuelven inhabitables”, expuso el legislador priista.

Zamora advirtió que el esquema actual de la CFE no está alineado con las condiciones climáticas del estado. Actualmente, el apoyo inicia tarde y termina antes, lo que deja a las familias enfrentando temperaturas extremas sin subsidio durante semanas clave, disparando los recibos en ciudades como Los Mochis.

Además de ampliar el periodo, la propuesta incluye solicitar a la CFE mayor claridad en sus criterios de cobro y revisar los límites de consumo en zonas de calor extremo. También busca establecer mecanismos de apoyo y subsidios de emergencia cuando se presenten temperaturas récord, como las previstas para este año.

“No podemos permitir que el recibo de luz sea un engaño o una sorpresa cada mes; exigimos que la CFE dé la cara, explique sus cobros y que, junto a los expertos, se cree un apoyo de emergencia que se active en cuanto el termómetro suba a niveles peligrosos, porque la salud de la gente no puede depender de un calendario administrativo”, dijo el legislador sinaloense.