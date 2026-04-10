Grupo Modelo invertirá 3 mil 600 mdd como parte del Plan México

Grupo Modelo reiterço su compromiso con el crecimiento económico nacional (Especial)

Plan México — “La economía de México está fuerte y estamos trabajando todo el Gabinete para que el Plan México sea una realidad y fortalecer el empleo en nuestro país y el bienestar, que es lo más importante (...) El modelo funciona, además, no solamente la variable del crecimiento económico que tiene muchas limitaciones, el crecimiento del PIB, sino el Desarrollo Sustentable con Bienestar, que es lo que se ha logrado en México que tiene una máxima de Prosperidad Compartida: ‘por el bien de todos, primero los pobres’”, destacó este viernes en Palacio Nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum, al informar que Grupo Modelo invertirá 3 mil 600 millones de dólares (mdd) en el país para el periodo 2025-2027.

Sheinbaum agradeció a la empresa cervecera por esta inversión y resaltó que esto demuestra que el modelo de Desarrollo Sustentable con Bienestar, funciona, ya que hay fortaleza económica, apoyo del pueblo y al mismo tiempo inversión privada.

La Jefa del Ejecutivo federal recordó que Grupo Modelo ha hecho otras inversiones importantes en el país, como sucedió cuando ella era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuando la empresa cervecera donó todos los recursos para que el Hospital La Pastora en la Alcaldía Gustavo A. Madero se habilitara como hospital Covid-19 y que actualmente está a cargo del IMSS Bienestar como Centro de Atención para Cáncer de Mama.

Asimismo, refirió que durante su gestión al frente de la CDMX, en coordinación con una empresa que desarrolla motores eléctricos, Grupo Modelo puso en circulación camiones eléctricos para repartir sus mercancías.

Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, Raúl Escalante, comunicó que Grupo Modelo representa el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional gracias a que su cadena de valor que comprende desde el campo hasta tiendas de abarrotes, además de que lleva a más de 180 países diferentes marcas representativas de México.

En la misma línea, y como parte del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, Grupo Modelo cederá de manera definitiva a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 20 millones de metros cúbicos (m3) de agua concesionados, además de que la empresa fue la primera en sumarse al relanzamiento de la campaña “Hecho en México”.

El representante de la empresa cervecera resaltó que Grupo Modelo también se ha beneficiado de proyectos del Gobierno de México como es el caso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), gracias a que ayuda en la reducción de costos logísticos para transportar materia prima y para la exportación.

Asimismo, subrayó que con esta inversión se renueva el compromiso de la empresa con México en cinco grandes ejes:

Modernizar sus cervecerías y fábricas verticales ubicadas en Zacatecas; Ciudad de México; Tuxtepec, Oaxaca; y Hunucmá, Yucatán, para producir más con menor consumo de agua.

Impulsar la economía circular invirtiendo en más envases retornables y en programas de reciclaje de vidrio.

Modernizar a las 300 mil tiendas que venden los productos de Grupo Modelo con tecnología, créditos y mejoras en infraestructura como refrigeradores eficientes y fachadas nuevas.

Reforzar la proveeduría local. En la actualidad, alrededor del 70 por ciento de los insumos son nacionales.

Impulsar y patrocinar experiencias positivas para los mexicanos como son festivales, ferias, conciertos, deportes y entretenimiento, como es el caso de la Copa Mundial de Fútbol y las olimpiadas.

“En Grupo Modelo confiamos en México, aquí empezó nuestra historia hace un siglo y aquí seguiremos construyendo con usted los próximos 100 años”, destacó.

La Crónica de Hoy 2026