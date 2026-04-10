Silvano Aureoles cuenta con órdenes de aprehensión internacional; Sheinbaum lo confirma

Silvano Aureoles (Fotografía Archivo Cuartoscuro)

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, cuenta con una orden de aprehensión internacional vigente y es búscado con ficha roja por la Interpol, por el caso Arantepacua ocurrido en 2017.

Durante la mañanera, la mandataria explicó que el exgobernador del PRD es requerido por la Fiscalía General de la República (FGR) y que la orden de aprehensión continúa vigente para su detención.

“Como ustedes saben tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República y pues sigue abierta esta orden de aprehensión para su detención”, afirmó.

De igual forma, Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán, dio a coocer que solicitó a la FGR gestionar una ficha roja de Interpol contra el exmandatario, a quien ubicó presuntamente fuera del País. Ramírez explicó que existen órdenes de aprehensión tanto federales como locales en contra de Aureoles, que deben ser cumplimentadas.

Aureoles es buscado por el caso Arantepacua, donde enfrenta acusaciones por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura por hechos ocurridos en 2017 en esa comunidad de Nahuatzen.

Durante el operativo del caso en cuestión muerieron cuatro personas y decenas resultaron heridas; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020 por el hecho debido violaciones graves.

Aureoles también enfrenta una investigación federal por presunto daño patrimonial relacionado con la construcción y arrendamiento de cuarteles policiacos durante su sexenio.

Además, es acusado por peculado, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, con un quebranto estimado en 3 mil 600 millones de pesos. A estas indagatorias se suman versiones de autoridades locales sobre la posible salida del País con apoyo del crimen organizado.