Tec de Monterrey aportarán conocimientos a diputados a través de un convenio

Docentes del Tec de Monterrey bridará capacitación a la Cámara de Diputados con el fin de que sus legisladores adquieran mejores técnicas de análisis para su trabajo en la creación, de acuerdo con la, firma de convenio entre esa casa de estudios y el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de esa soberanía, junto con diez diputados de todos los partidos, encabezó la firma de colaboración en cuyo mensaje destacó la pluralidad de este acuerdo en el que se representa a las bancadas del PRI, PAN, PT, Morena y MC (falto el PVEM).

“Con la firma de este convenio general de colaboración reafirmamos una convicción profunda de que el conocimiento y la experiencia técnica son indispensables para fortalecer la función legislativa y con ello responder de la mejor manera a las necesidades de nuestro país”, dijo López Rabadán.

Por el TEC de Monterrey acudió David Alejandro Garza Salazar, presidente Ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, Edna Jaime Treviño, decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, así como Paulina Campos Villaseñor, vicepresidenta de la Región Ciudad de México.

La diputada panista señaló que esta firma consolida un espacio de vinculación permanente entre el conocimiento académico y nuestro trabajo diario como legisladores para fortalecer la capacidad de análisis, de deliberación y tomar decisiones con mayor rigor y mayor responsabilidad en beneficio de nuestro país.

“Se fortalecerán nuestras capacidades institucionales y contribuirán a la construcción de leyes sustentadas en conocimiento, evidencia y una visión de largo plazo en un contexto cada vez más complejo donde los desafíos públicos demandan soluciones inteligentes e integrales, la vinculación entre el Poder Legisativo, entre esta Cámara de Diputados y la institución

Añadió que esto permitirá que el Poder Legislativo se nutra de evidencia, análisis y propuestas provenientes de la academia al tiempo que abre oportunidades para que las y los estudiantes participen activamente en la vida pública aportando su talento y compromiso al servicio de nuestra nación.

También resaltó se prevén acciones orientadas a impulsar el intercambio de conocimiento, la formación de capital humano, el desarrollo de capacidades institucionales y la generación de espacios de diálogo que fortalezcan la agenda pública legislativa.

educativa que tú, presidente David Garza, representas sin lugar a dudas es más relevante que nunca.

Este convenio representa una apuesta por la inteligencia colectiva, por el diálogo entre saberes y por la construcción de políticas públicas más eficaces, transparentes y orientadas al bienestar de las y los mexicanos, dijo López Rabadán quien aseveró que se abre una ruta de colaboración que tendrá impacto en la profesionalización de los servidores públicos, en la formación de nuevas generaciones comprometidas con México y en la generación de conocimiento útil para la toma de decisiones en esta Cámara de Diputados.