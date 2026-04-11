Ataque armado contra familia en restaurante de Acapulco deja cuatro personas muertas

Ataque armado en restaurante de Acapulco deja cuatro muertos; Balacera en Barra Vieja desata pánico (Cuartoscuro)

Un ataque armado al interior de un restaurante en Acapulco dejó un saldo de cuatro personas muertas la noche del viernes 10 de abril, en un hecho que volvió a encender las alertas por la violencia en la zona turística de Guerrero.

La agresión ocurrió en el establecimiento “Playa Ventura”, ubicado en la comunidad de San Andrés Playa Encantada, cerca de Barra Vieja, donde un grupo de civiles armados irrumpió y abrió fuego contra los presentes, presuntamente durante una reunión.

¿Qué pasó en el restaurante de Acapulco?

De acuerdo con reportes policiales, los hechos se registraron poco después de las 19:00 horas, cuando sujetos armados arribaron al restaurante localizado sobre la calle General Vicente Guerrero y accionaron sus armas en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el lugar.

La agresión se prolongó por varios minutos, como lo evidencian materiales audiovisuales difundidos en redes sociales, en los que se escuchan múltiples detonaciones, presuntamente de armas largas de distintos calibres.

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque en Acapulco?

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que entre las víctimas se encuentra un hombre y tres mujeres, quienes murieron a consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Fuentes consultadas señalaron que dos de las mujeres y el hombre eran hermanos, identificados como Alejandra, Radacundi y José Inés, quienes se desempeñaban como encargados del establecimiento. La identidad de la cuarta víctima no ha sido confirmada oficialmente.

Vecinos reportaron más de 50 detonaciones

Habitantes de la zona reportaron haber escuchado al menos 50 detonaciones de arma de fuego, lo que generó temor entre la población, que optó por resguardarse en sus domicilios ante la intensidad del ataque.

Tras los reportes de emergencia, al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y autoridades estatales, así como paramédicos y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

A su llegada, las corporaciones localizaron a las cuatro víctimas sin signos vitales, por lo que se procedió al acordonamiento del área para la realización de las diligencias correspondientes, las cuales se extendieron por varias horas.