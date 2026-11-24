Luis Donaldo Colosio Luis Donaldo Colosio durante comparecencia de Mario Delgado, secretario de educación (SEP) ante la Cámara de Senadores en el marco del Segundo informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Como se esperaba, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, confirmó su decisión de competir por la candidatura de su partido a la gubernatura de Sonora y anunció que solicitará licencia a partir de este jueves para concentrarse en la construcción de su proyecto político en un intento por arrebatarle el gobierno a Morena.

Colosio rechazó que su decisión política responda a presiones o diferencias con otros actores como se mencionó sobre posible distanciamiento con el gobernador de Nuevo León, Samuel García s insistió en que se debe a intención de servir a los habitantes de Sonora.

Mi decisión --agregó-- responde a la oportunidad de regresar políticamente a su tierra de origen y corresponder a los sonorenses, de la misma manera que pudo hacerlo con Nuevo León, estado que lo adoptó y donde desarrolló parte de su trayectoria pública.

“Es la oportunidad de poder representar y trabajar por la tierra que me vio nacer, de la misma forma que pude ser recíproco con aquella tierra que me adoptó. Es una oportunidad de hacer lo propio con mi tierra de origen, la de mi padre, somos sonorenses”, explicó

ELECCION COMPLICADA

Colosio Riojas reconoció que la contienda electoral será complicada y exigirá mucho trabajo territorial, pero expresó su expectativa de que se desarrolle en condiciones de respeto, con propuestas y sin descalificaciones.

“Va a ser sin duda una contienda dura, pero confío en que será también una contienda honorable, con propuestas y sin las bajezas de las cuales las personas estamos ya hartas de ver en nuestros comicios”, señaló.

Como parte de su estrategia, adelantó que pretende recorrer absolutamente todos los municipios de Sonora, sin excluir ninguna localidad, para presentar su propuesta y establecer contacto directo con la población.

El senador también rechazó que la competencia por la gubernatura deba plantearse bajo el escenario de una elección dividida en tres fuerzas políticas o que esté limitada a Morena y los partidos tradicionales.

Afirmó que Movimiento Ciudadano buscará construir una alternativa propia y descartó cualquier alianza electoral.

“Nosotros ya hemos planteado que negamos que estemos obligados a esa narrativa que nos quieren imponer de que la elección solamente tenía que ser entre Morena o entre los partidos de siempre. Cuando la gente realmente quiere una nueva alternativa, por eso nosotros vamos solos y solos vamos a ganar”, declaró.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de enfrentar una elección de Estado, Colosio Riojas aseguró que no tiene temor y sostuvo que ninguna estructura política puede impedir la participación masiva de los ciudadanos ni determinar el sentido de su voto. “Estamos listos para todo, hermano, pero sobre todo estamos listos para ganar”, afirmó.

También negó que su decisión sea una respuesta a las posiciones del gobernador de Sonora, quien se ha manifestado en contra de sus aspiraciones.

Aseguró que se trata de una determinación personal y política tomada exclusivamente con base en la gente a la que pretende servir.

Sobre su salida del Senado, informó que su solicitud de licencia ya fue ingresada y tendrá efectos a partir del jueves.

Añadió que su familia respalda completamente su decisión.

El anuncio se produjo el lunes por la noche, cuando el legislador hizo pública su aceptación a la invitación de Movimiento Ciudadano para participar en el proceso rumbo a la gubernatura sonorense.