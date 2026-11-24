Servicio de Streaming (Jakub Zerdzicki)

Contratar plataformas de streaming de video y música implica comparar algo más que el precio mensual. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un comparativo de servicios digitales en su Brújula de Compra, con información sobre costos, modalidades de suscripción y características de reproducción para orientar las decisiones de consumo.

El análisis, difundido en la edición 597 de la Revista del Consumidor, incluye servicios como Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV, Mubi y Curiosity Stream, además de plataformas de música como Spotify, Deezer y Apple Music.

Streaming de películas y series

Entre los servicios de video con menor costo identificados por la institución se encuentra Curiosity Stream Standard, cuyo plan mensual es de 89 pesos y el anual de 715 pesos.

Por su parte, HBO Max ofrece un paquete con anuncios por 119 pesos al mes o 1,428 pesos al año. En tanto, Netflix y Disney+ cuentan con planes estándar con publicidad de 139 y 159 pesos mensuales, respectivamente. Ambos permiten reproducir contenido en dos dispositivos de manera simultánea, pero no ofrecen planes anuales ni periodos de prueba gratuitos en las modalidades comparadas.

En el otro extremo, los paquetes básicos de Apple TV, Mubi y MVSHub registran precios de 199, 219 y 249 pesos, respectivamente. De acuerdo con el comparativo, estos servicios permiten la reproducción simultánea en hasta cinco dispositivos y cuentan con modalidad de descarga para visualizar contenidos sin conexión.

¿Cuánto cuestan los servicios de música?

En las plataformas de audio, la Profeco identificó que Apple Music Individual, Deezer Premium y Spotify Premium Individual tienen un precio mensual de 139 pesos cada uno.

Los tres servicios ofrecen reproducción sin anuncios y permiten descargar contenido para escucharlo sin conexión. También cuentan con periodos de prueba gratuitos y modalidades gratuitas, de acuerdo con las características recopiladas por la institución.

Profeco recomienda revisar las condiciones antes de contratar

Además de comparar precios, la Procuraduría aconseja revisar los catálogos para comprobar que las plataformas tengan películas, series, documentales o música de interés, así como verificar que los dispositivos sean compatibles con el servicio.

También recomienda comprobar si los paquetes incluyen publicidad, cuántas reproducciones simultáneas permiten y si cuentan con un modo fuera de línea.

Otro aspecto importante es la conexión a internet. La publicación señala que una velocidad de 3 megabits por segundo permite visualizar contenido en resolución 4K, por lo que también es conveniente ajustar la calidad de reproducción de acuerdo con la capacidad de la red y el dispositivo utilizado.

La Profeco sugiere elegir una suscripción que se ajuste al presupuesto familiar y considerar contrataciones temporales cuando únicamente se tenga interés en determinados contenidos, con el propósito de evitar gastos recurrentes que pueden acumularse con el tiempo.

En cuanto a los cobros automáticos, recordó que los proveedores deben informar claramente el monto, la periodicidad y las fechas de renovación, además de notificar con al menos cinco días naturales de anticipación antes de realizar el cargo correspondiente.

Finalmente, la institución aclaró que el comparativo tiene fines informativos y de orientación al consumidor, por lo que no representa una certificación, recomendación, garantía o aval de alguno de los servicios incluidos.