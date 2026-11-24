Luis Donaldo Colosio

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas confirmó que buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2027, con lo que descartó la posibilidad de competir por Nuevo León, entidad que representa actualmente en la Cámara alta.

El legislador anunció su decisión mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que explicó que, después de un periodo de reflexión personal y familiar, aceptó la invitación del partido naranja para participar en el proceso electoral de su estado natal.

“Después de mucha reflexión he decidido aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura a gobernador por el estado de Sonora, mi estado natal”, expresó.

Un día después del anuncio, este martes 24 de noviembre, Colosio Riojas informó que presentó su solicitud de licencia al Senado, la cual tendrá efectos a partir del jueves 26 de noviembre. En declaraciones a medios de comunicación, aseguró que cuenta con el respaldo de su familia para iniciar este proyecto político.

MC competirá sin alianzas en Sonora

El senador adelantó que Movimiento Ciudadano buscará competir sin coaliciones con otros partidos políticos en los comicios estatales. También cuestionó el escenario de una contienda concentrada entre Morena y una eventual alianza del PRI y el PAN, al considerar que los ciudadanos están inconformes con ambas opciones.

Sobre Morena, sostuvo que prometió un cambio que, desde su perspectiva, terminó en improvisación y sometimiento, mientras que al PRI y al PAN los señaló por sus anteriores gobiernos en la entidad.

Con estas declaraciones, el emecista anticipó que buscará posicionar a su partido como una tercera alternativa política en Sonora, donde la gubernatura actualmente está encabezada por Alfonso Durazo, de Morena.

La historia familiar detrás de su decisión

En el mensaje con el que anunció su intención de competir, Colosio Riojas explicó que tomó la decisión después de conversar con uno de sus hijos, a quien le pidió su opinión sobre iniciar un nuevo proyecto que implicaría dedicar menos tiempo a su familia.

De acuerdo con su relato, su hijo le respondió que debía ayudar a la gente, una conversación que, aseguró, terminó por convencerlo de dar el paso.

El senador también hizo referencia a sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, y a los sacrificios que realizaron durante su trayectoria pública.

Recordó que su padre tenía como una de sus aspiraciones gobernar Sonora, antes de convertirse en candidato presidencial del PRI para las elecciones de 1994, proceso interrumpido por su asesinato el 23 de marzo de ese año en Tijuana, Baja California.

“Y esa justicia empieza en Sonora”, expresó el legislador al referirse a su vínculo con la entidad y a la intención de encabezar un proyecto político cercano a sus habitantes.

La decisión de Colosio Riojas también recibió muestras de respaldo de figuras de Movimiento Ciudadano, entre ellas el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien celebró públicamente que aceptara competir por el gobierno sonorense.

El siguiente paso será su registro en el proceso interno de Movimiento Ciudadano, previsto para el 26 de noviembre, con miras a definir las candidaturas para las elecciones estatales de 2027.