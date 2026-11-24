Omar Garcia Harfuch Culiacán, Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó este martes la entrega de equipamiento para fortalecer las corporaciones policiales de Sinaloa, con 40 patrullas, 28 vehículos blindados, 20 motocicletas y 20 ametralladoras destinadas a reforzar las labores de vigilancia y operación en la entidad.

La ceremonia se realizó en Culiacán, durante una visita del Gabinete de Seguridad federal para evaluar la situación que enfrenta el estado, supervisar las operaciones y revisar los compromisos establecidos con las autoridades estatales y municipales, luego de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, el pasado 20 de noviembre en Guasave.

“Estamos nuevamente en Sinaloa por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para evaluar las acciones de seguridad, supervisar las operaciones y dar cumplimiento a los compromisos que asumimos con las autoridades estatales y municipales”, señaló García Harfuch.

Durante su intervención, el funcionario advirtió que las operaciones federales continuarán contra las organizaciones criminales que generan violencia en el estado, sin importar a qué grupo o facción pertenezcan.

Reportan 4,200 detenidos y 150 toneladas de droga aseguradas

Como parte del balance de seguridad, García Harfuch informó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026, las autoridades han detenido a cerca de 4,200 personas en Sinaloa y asegurado más de 150 toneladas de droga.

Además, reportó el decomiso de más de 7,400 armas de fuego, cifra que representa aproximadamente 20% del armamento asegurado en todo el país durante el mismo periodo.

El secretario también destacó la inhabilitación y destrucción de 2,627 laboratorios y áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetamina, mediante operativos del Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República.

Explicó que estos resultados forman parte de una estrategia permanente que incluye patrullajes, vigilancia, inteligencia e investigación, así como el intercambio de información entre las áreas militares, navales y civiles.

La estrategia federal, detalló, tiene tres objetivos principales: reducir los delitos de alto impacto, particularmente los homicidios dolosos; detener a quienes generan violencia y debilitar las estructuras de las organizaciones criminales que afectan a las familias sinaloenses.

Sinaloa suma nuevos elementos y proyectos de seguridad

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, informó que al equipamiento entregado en Culiacán se suma la incorporación de 100 patrullas por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

También señaló que se trabaja en el reclutamiento y capacitación de 150 personas con perfil policial, además de la incorporación de 155 militares para apoyar la estructura de seguridad pública.

Entre los proyectos previstos se encuentra la construcción de un nuevo centro penitenciario, el desarrollo de un C4 carretero y la capacitación especializada de 50 policías municipales de Mazatlán.

Asimismo, informó que durante 2026 se concretó el traslado de 94 internos de los penales de Aguaruto y El Castillo a centros penitenciarios federales.

El funcionario estatal advirtió que el equipamiento no garantiza por sí solo mejores resultados, pues su efectividad depende de la preparación y responsabilidad de los elementos encargados de utilizarlo.

En tanto, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, respaldó la permanencia de las fuerzas federales en la entidad y reconoció el trabajo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en las operaciones de seguridad.

Al referirse al operativo del 20 de noviembre en Guasave, que derivó en la captura de El Chapo Isidro, lamentó la muerte de cuatro integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y expresó su solidaridad con sus familiares.

La mandataria reconoció también los daños materiales y el temor que enfrentó la población durante esa jornada, y reiteró que su administración mantendrá la coordinación con el Gobierno federal para atender la situación de violencia en Sinaloa.