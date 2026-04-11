Feria del Bienestar en Tarímbaro suma más de 12 mil atenciones con apoyo de tres niveles de gobierno

El Plan Michoacán por la Paz En total, más de 12 mil acciones fueron brindadas a la población con participación de 35 instituciones.

Más de 12 mil servicios y trámites fueron ofrecidos en Tarímbaro durante la Feria del Bienestar, una jornada organizada como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que busca acercar apoyos y programas directamente a la población.

La actividad se realizó en la Plaza Principal del municipio, donde habitantes pudieron acceder a distintos servicios sin necesidad de trasladarse a otras oficinas.

En total, se contabilizaron 12 mil 202 atenciones, en un esfuerzo coordinado por la Secretaría de Gobernación junto con dependencias federales, estatales y municipales.

En el lugar participaron 35 instituciones que instalaron módulos para orientar y atender a la ciudadanía.

Entre los servicios más solicitados estuvieron los relacionados con programas sociales, donde se explicó cómo acceder a apoyos para adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

Además de los trámites, la jornada incluyó acciones enfocadas en la salud. Personal médico realizó toma de presión arterial, medición de glucosa, consultas dentales y orientación en nutrición, salud mental y planificación familiar.

También hubo espacio para servicios administrativos. El Registro Civil de Michoacán ofreció información sobre trámites y facilitó la impresión gratuita de actas de nacimiento y CURP, lo que permitió a muchos asistentes resolver pendientes en el momento.

La feria sumó actividades culturales y de convivencia. La Secretaría de Cultura organizó talleres para niñas, niños y jóvenes, así como una exposición pictórica abierta al público.

En paralelo, la Guardia Nacional participó en actividades comunitarias, mientras que se entregaron Cartillas de Derechos de las Mujeres.

Durante la jornada, las y los asistentes también pudieron conocer y degustar productos como la Leche para el Bienestar, además de recibir información para integrarse a este programa.

Con este tipo de acciones, el Plan Michoacán busca no solo acercar servicios básicos, sino también fortalecer la convivencia comunitaria y apoyar la economía familiar en municipios del estado.