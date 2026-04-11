Rechazan que taxis concesionados tengan acuerdo con Uber y cobro sea también digital

CDMX — El ‘Taxi Hecho en México’ y su servicio concesionado carece de un acuerdo con la empresa extranjera Uber para que brinde servicio y cuyo pago también pueda ser digital de cara al Mundial 2026, informó la diputada morenista Mónica Fernández César, quien aclaró que no existe una disposición legal para estas actividades.

La legisladora federal por la CDMX (GAM) dijo que por el contrario en la capital del país hay mesas de trabajo con las autoridades del gobierno para impulsar el ‘Taxi Hecho en México’.

“No existe un acuerdo formal ni respaldo institucional, de la Semovi, del taxi concesionado hacia esta aplicación, por ello vamos a defender la verdad, la legalidad y la dignidad del taxi hecho en México, y no es la voluntad del gremio taxista ofrecer un servicio con cobro digital.

Aunque Uber anunció en marzo pasado que haya una alianza con “MX Taxi” para integrar unidades concesionadas de CDMX a su app -lo que permitiría pedir viajes en taxi con pago digital ante el Mundial 2026-, esto no es verdad, dado que la Secretaría de Movilidad (Semovi) rechazó el acuerdo, incluso, la diputada morenista refirió que las autoridades impondrían multas de hasta 45 mil pesos a quienes operen el alquiler de unidades por servicio de taxi sin regulación oficial.

En conferencia de prensa, Felipe Cotero, representante de la agrupación de taxis Fuerza Activa, aclaró que ni el gremio concesionado ni sus dirigencias han buscado algún acuerdo con “MX Taxi”; por el contrario, enfatizó fue esta plataforma la que, de manera reiterada, se ha acercado al sector para ofrecer un proyecto basado en promesas poco claras y expectativas que nunca se cumplieron.

“Se nos habló de vehículos híbridos sin un enganche, de esquemas de financiamiento respaldados por publicidad e incluso de diversos acuerdos institucionales para el proceso de ´chatarrización´ y nada de eso se materializó; fueron mentiras”, señaló, y refrendó que la postura de los concesionarios de taxis es no participar, no respaldar y deslindarse de este supuesto acuerdo con Uber.

Esteban Vázquez Muñoz, representante de concesionarios, afirmó que aplicaciones como “MX Taxi” operan fuera de la ley, y no deben incluir a ningún taxi concesionado, ya que la Ley de Movilidad de la CDMX establece que el transporte de pasajeros se divide en particular y en público y solo hay una forma de prestar el servicio con fines de lucro y es bajo una concesión o un permiso.

Y la normatividad, refirió, estipula que los autos particulares no pueden prestar servicios de pasajeros con fines de lucro y los que lo hacen mediante plataformas deben tener un permiso.

La diputada Mónica Fernández César dejó en claro que lo que sí existe en la capital del país es un proceso serio, institucional y muy responsable de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de México, con interés de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, que impulsa, aseguró, rescatar el taxi tradicional, a través de las nueve mesas de trabajo en donde se construyeron soluciones reales, entre lo que destaca la modernización tecnológica, la regulación justa, la seguridad, el bienestar y la movilidad ordenada.

“El gremio ha sido claro: quiere avanzar, modernizarse, pero dentro de la legalidad y con certeza jurídica, no mediante promesas sin sustento que generen incertidumbre fuera de las normas y reglamentos”, indicó.

Reiteró que los concesionarios del taxi no pueden adherirse libremente a cualquier aplicación, ya que están sujetos a un marco jurídico que regula su operación; promover lo contrario sería inducir a la ilegalidad y eso no se aprueba.

“Estamos en contra de la simulación, del engaño y principalmente de la desinformación, y eso no debe pasar. El taxi de la Ciudad de México no está desapareciendo, se está transformando”, manifestó.

Los liderazgos de concesionarios de taxis reiteraron que hay competencia desleal con los servicios de transporte por aplicación, desinformación y desigualdad.