Sheinbaum entrega escrituras y condonaciones en Morelos; “así vamos a seguir gobernando”

Buscan beneficiar a 5 millones de personas con este programa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de 828 constancias de finiquito de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y 250 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) en el estado de Morelos.

Estás entregas forman parte de la reestructura, condonación y quita del programa Vivienda para el Bienestar a 5 millones de créditos impagables que se otorgaron en la época neoliberal.

Durante su discurso, la presidenta celebró que con estas acciones las y los mexicanos disminuyen sus deudas.

“El día de hoy estamos celebrando un cambio sustantivo, que es realidad: ya no deben, ya no deben. Ya se les quitó esa angustia. ¿Por qué? Porque es justo que se les quitaran las deudas, porque ya habían pagado lo suficiente, así son 5 millones de familias en nuestro país y así vamos a seguir gobernando, pésele a quien le pese vamos a seguir gobernando para el pueblo de México porque a nosotros nos eligió el pueblo de México”, informó.

Recordó que durante “los gobiernos neoliberales”, el Fovissste y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgaron créditos de vivienda impagables y los únicos beneficiarios fueron los dueños de las constructoras que hacían casas que al final terminaban deshabitadas.

Además, destacó que al inicio de su administración, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Infonavit, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Insus se pusieron a trabajar en un esquema para incorporar la condonación de adeudos, quitas y reestructuración de créditos al programa de Vivienda para el Bienestar, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas que adquirieron una vivienda.

La presidenta anunció que el Fovissste iniciará nuevamente con la construcción de viviendas para otorgar créditos más accesibles a sus derechohabientes. Y destacó que uno de los principios de la Cuarta Transformación es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

La jefa del ejecutivo destacó la reciente aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, que reduce el recurso que gastan los Congresos estatales, disminuye a 15 el número máximo de regidores en los Ayuntamientos para que esos recursos se inviertan en obras estatales y municipales, respectivamente.

Así como la reducción de recursos para el Senado de la República, el sueldo de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); la eliminación de la reelección y el nepotismo a partir del 2030.

Durante esta administraciones se han entregado 270 mil escrituras

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en la presente administración se han entregado 270 mil escrituras y más de 422 mil apoyos para el mejoramiento de vivienda; mientras que en Morelos la meta de construcción de vivienda aumentó de 14 mil a 20 mil nuevas casas con una inversión de más de 12 mil millones de pesos (mdp); se entregaron casi 4 mil 700 escrituras y se mejoraron 36 mil créditos de Infonavit.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que de 800 mil acreditados, 400 mil tenían problemas por créditos impagables, de los cuales fueron apoyados 296 mil y la meta es que este año se apoye a los 104 mil restantes. Anunció que todas las personas mayores de 80 años que tengan adeudo con el Fovissste también serán beneficiados con la condonación de su crédito, sin importar cuánto deban.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la mandataria por impulsar este programa de Vivienda para el Bienestar que coloca en el centro el bienestar de las familias mexicanas, representan justicia social y otorgan certeza jurídica a las familias que adquirieron una vivienda.