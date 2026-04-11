Sheinbaum felicita a Margarita González Saravia por su trabajo en Morelos

Sheinbaum junto a Margarita González

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en el segundo día de actividades en el estado, donde encabezaron en el municipio de Emiliano Zapata, la entrega de 828 constancias de finiquito de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), así como 250 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

El acto se llevó a cabo en el estadio de futbol “Emiliano Zapata”, donde González Saravia precisó que esta acción refleja un acto de justicia social que transforma la vida de cientos de familias, al garantizar el derecho a una vivienda digna con certeza jurídica.

“Este avance es resultado de una política pública orientada al bienestar social. Reconocemos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar acciones que colocan en el centro a las familias”, manifestó.

La mandataria morelense enfatizó que su gobierno mantiene coordinación con la Federación para fortalecer programas que benefician de manera directa a la población.

Por su parte, la Jefa del Ejecutivo Federal apuntó que las 828 familias beneficiadas este día han cubierto ya sus créditos, por lo que acceden a la cancelación de adeudos y manifestó que, a nivel nacional, cinco millones de familias han recibido este beneficio.

Asimismo, reconoció el trabajo de Margarita González y afirmó que su administración se distingue por priorizar el bienestar de la población y ejercer los recursos con enfoque social.

Sheinbaum subrayó que las acciones de gobierno deben orientarse a generar beneficios justos para la ciudadanía.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Morelos se han entregado alrededor de cuatro mil 700 escrituras y se han mejorado 36 mil créditos del Infonavit.

Por su parte, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció que las personas mayores de 80 años con adeudos en Fovissste accederán a la condonación de sus créditos.