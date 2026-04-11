Tianguis de ‘Sembrando Vida’ crecen: 3,880 mercados acercan alimentos sanos durante 2025

Tianguis campesinos de Sembrando Vida Durante 2025, el programa consolidó una red de casi 4 mil tianguis campesinos y 50 puntos de venta en el país.

En 2025, el programa Sembrando Vida impulsó la realización de 3 mil 880 tianguis campesinos en distintas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a alimentos frescos y fortalecer la economía de las comunidades rurales.

Estos espacios, instalados en cabeceras municipales, parques y plazas, funcionan como puntos de venta directa donde productores ofrecen sus cosechas sin intermediarios.

Además de los tianguis, el programa ha desarrollado 50 puntos de venta autogestionados por las propias comunidades, lo que amplía la oferta de productos y permite mantener ingresos constantes para las y los productores.

En conjunto, estas iniciativas han dado pie a más de 4 mil productos transformados, que van desde alimentos básicos hasta derivados elaborados en sistemas agroforestales.

La estrategia se basa en acercar alimentos frescos, nutritivos y producidos localmente a la población, al tiempo que fortalece el vínculo entre quienes siembran y quienes consumen.

En estos espacios se pueden encontrar productos como maíz nativo, frijol, calabaza, café, cacao, miel, frutas, verduras, plantas medicinales y conservas, muchos de ellos cultivados sin agroquímicos.

El programa también promueve prácticas agroecológicas, como el uso de composta, biofertilizantes y otros insumos elaborados dentro de las propias comunidades, lo que impacta directamente en la calidad de los alimentos y en el cuidado del entorno.

Los tianguis campesinos retoman una tradición que existe desde la época prehispánica en México, cuando estos espacios no solo servían para el intercambio de productos, sino también como puntos de convivencia y organización comunitaria.

Hoy, esa lógica se mantiene, pero adaptada a las necesidades actuales del campo y de la alimentación.

Con la red de comercialización, el programa busca no solo impulsar la producción rural, sino también mejorar la alimentación de las familias mexicanas, al ofrecer opciones más sanas y accesibles.

La apuesta es que el campo siga siendo una base para el desarrollo económico, la autosuficiencia alimentaria y el bienestar en las comunidades.