Aguinaldo INAPAM 2026: requisitos y qué hacer para recibir 9 mil 500 pesos

Siguen las buenas noticias para todos los adultos mayores de México, ya que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que sí es posible acceder a sueldo, aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones de ley en 2026, siempre y cuando se forme parte de uno de sus programas laborales.
La clave está en Vinculación Productiva, una estrategia del instituto que permite que hombres y mujeres de 60 años o más puedan reincorporarse al mercado laboral mediante vacantes en empresas, trabajos por jornada, por hora o incluso por proyecto.
Qué es Vinculación Productiva del INAPAM y por qué sí genera aguinaldo
El programa Vinculación Productiva conecta a adultos mayores con empresas interesadas en aprovechar su experiencia, oficio y trayectoria profesional.
A diferencia de los descuentos tradicionales de la tarjeta, aquí hablamos de empleos reales y remunerados, con modalidades que pueden ser:
- por hora
- por jornada
- por proyecto
- medio tiempo
- tiempo completo
La gran ventaja es que, al existir una relación laboral formal, las empresas están obligadas a respetar la Ley Federal del Trabajo, lo que automáticamente abre la puerta a prestaciones como:
- sueldo base
- vacaciones
- prima vacacional
- seguridad social
- reparto de utilidades
- aguinaldo proporcional o completo
Cuánto pueden ganar los adultos mayores con INAPAM en 2026
El ingreso puede llegar a 9 mil 500 pesos mensuales o incluso ligeramente más, dependiendo de la actividad, horas trabajadas y si la empresa ofrece prestaciones superiores a la ley.
Incluso, tomando como referencia el salario mínimo vigente en la CDMX, el ingreso mensual puede rondar los 9 mil 682 pesos, una cifra que vuelve al programa especialmente atractivo para quienes buscan un ingreso fijo.
Requisitos reales para cobrar sueldo y aguinaldo con INAPAM
De acuerdo con el propio instituto, los documentos base para acceder a este pago de aguinaldo son:
- tener 60 años o más
- credencial INAPAM vigente en original
- identificación oficial con fotografía
- carnet de salud IMSS o ISSSTE
- disponibilidad para entrevista
- cumplir requisitos específicos de la empresa
La empresa puede solicitar extras como:
- comprobante de domicilio
- CV o solicitud elaborada
- RFC
- número de seguridad social
- referencias laborales
Paso a paso: cómo registrarse al programa de Vinculación Productiva
El trámite es gratuito y presencial.
Acude al módulo oficial
Debes presentarte en los módulos del INAPAM en horario de 8:00 a 15:00 horas.
Llena la solicitud de inclusión social
Este formato ayuda a identificar:
- experiencia
- oficios
- habilidades
- disponibilidad
- intereses
Entrevista con promotor
Un promotor analiza el perfil para vincularlo con vacantes reales.
Selección de vacante
Se muestran opciones de:
- actividades productivas
- empleos administrativos
- ventas
- atención al cliente
- vigilancia
- apoyo operativo
- trabajo comunitario
Entrevista con empresa
Si la vacante interesa, se agenda entrevista directa.
Contratación
Si eres seleccionado, inicia la relación laboral formal con prestaciones.
Aguinaldo 2026: cuándo lo pagan y cuánto corresponde
Los adultos mayores contratados formalmente sí tienen derecho al aguinaldo con la misma fecha límite que cualquier trabajador en México: 20 de diciembre de 2026.
Si no trabajaste el año completo
No necesitas laborar 12 meses. La ley obliga al pago proporcional, así que si trabajaste:
- 1 mes: parte proporcional
- 6 meses: medio aguinaldo aproximado
- 12 meses: mínimo 15 días de salario
Este es uno de los mayores beneficios del esquema.