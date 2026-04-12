Aguinaldo INAPAM 2026: requisitos y qué hacer para recibir 9 mil 500 pesos

Tarjeta INAPAM: ¿Qué adultos mayores recibirán utilidades? Conoce que los adultos mayores podrán recibir utilidades con la Tarjeta INAPAM (Pexels)

Siguen las buenas noticias para todos los adultos mayores de México, ya que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que sí es posible acceder a sueldo, aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones de ley en 2026, siempre y cuando se forme parte de uno de sus programas laborales.

La clave está en Vinculación Productiva, una estrategia del instituto que permite que hombres y mujeres de 60 años o más puedan reincorporarse al mercado laboral mediante vacantes en empresas, trabajos por jornada, por hora o incluso por proyecto.

Qué es Vinculación Productiva del INAPAM y por qué sí genera aguinaldo

El programa Vinculación Productiva conecta a adultos mayores con empresas interesadas en aprovechar su experiencia, oficio y trayectoria profesional.

A diferencia de los descuentos tradicionales de la tarjeta, aquí hablamos de empleos reales y remunerados, con modalidades que pueden ser:

por hora

por jornada

por proyecto

medio tiempo

tiempo completo

La gran ventaja es que, al existir una relación laboral formal, las empresas están obligadas a respetar la Ley Federal del Trabajo, lo que automáticamente abre la puerta a prestaciones como:

sueldo base

vacaciones

prima vacacional

seguridad social

reparto de utilidades

aguinaldo proporcional o completo

Cuánto pueden ganar los adultos mayores con INAPAM en 2026

El ingreso puede llegar a 9 mil 500 pesos mensuales o incluso ligeramente más, dependiendo de la actividad, horas trabajadas y si la empresa ofrece prestaciones superiores a la ley.

Incluso, tomando como referencia el salario mínimo vigente en la CDMX, el ingreso mensual puede rondar los 9 mil 682 pesos, una cifra que vuelve al programa especialmente atractivo para quienes buscan un ingreso fijo.

Requisitos reales para cobrar sueldo y aguinaldo con INAPAM

De acuerdo con el propio instituto, los documentos base para acceder a este pago de aguinaldo son:

tener 60 años o más

credencial INAPAM vigente en original

identificación oficial con fotografía

carnet de salud IMSS o ISSSTE

disponibilidad para entrevista

cumplir requisitos específicos de la empresa

La empresa puede solicitar extras como:

comprobante de domicilio

CV o solicitud elaborada

RFC

número de seguridad social

referencias laborales

Paso a paso: cómo registrarse al programa de Vinculación Productiva

El trámite es gratuito y presencial.

Acude al módulo oficial

Debes presentarte en los módulos del INAPAM en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Llena la solicitud de inclusión social

Este formato ayuda a identificar:

experiencia

oficios

habilidades

disponibilidad

intereses

Entrevista con promotor

Un promotor analiza el perfil para vincularlo con vacantes reales.

Selección de vacante

Se muestran opciones de:

actividades productivas

empleos administrativos

ventas

atención al cliente

vigilancia

apoyo operativo

trabajo comunitario

Entrevista con empresa

Si la vacante interesa, se agenda entrevista directa.

Contratación

Si eres seleccionado, inicia la relación laboral formal con prestaciones.

Aguinaldo 2026: cuándo lo pagan y cuánto corresponde

Los adultos mayores contratados formalmente sí tienen derecho al aguinaldo con la misma fecha límite que cualquier trabajador en México: 20 de diciembre de 2026.

Si no trabajaste el año completo

No necesitas laborar 12 meses. La ley obliga al pago proporcional, así que si trabajaste:

1 mes: parte proporcional

6 meses: medio aguinaldo aproximado

12 meses: mínimo 15 días de salario

Este es uno de los mayores beneficios del esquema.