Exhiben Ongs inconsistencias del “fracking sustentable” de Sheinbaum: “en los hechos no existe”, reviran

Fracking Pemex utilizará técnicas de fragmentación hidráulica para extraer gas no convencional. (Cuartoscuro y Pemex)

Alrededor de 50 organizaciones de derechos humanos y colectivos, advirtieron los riesgos ambientales e impacto social y económico del Fracking para la explotación de gas no natural a través de “nuevas tecnologías” o reciclaje de agua, que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum y exhibieron una seria de contradicciones e incongruencias de la mandataria a quien le reviraron que la “versión sustentable” de esa técnica de extracción de gas en la realidad “no existe”.

“Explorar una versión ‘sustentable’ del fracking puede sonar prometedor en el discurso, pero en los hechos no existe”, sostuvieron

Alertaron que “los riesgos y daños del fracking para la salud pública y el clima son reales y van en aumento”, de acuerdo a más de 2, 300 estudios científicos en Estados Unidos, que en su última edición de 2023, coincidieron en esta amenaza.

Sumado a ello, las organizaciones exhibieron las contradicciones del discurso oficial de Sheinbaum quien justificó que para el “fracking sustentable” se utilizará agua residual tratada, agua congénita producida por campos petroleros en etapas avanzadas de explotación e incluso agua de mar, pero le recordaron el costo millonario que implica recurrir a esta técnica para reciclar agua así como los montos millonarios de inversión y costo de esta medida que han llevado a que incluso en Estados Unidos se modere esta práctica.

“. ¿Asumirá Pemex estos costos, pese a su ya elevada deuda?”, cuestionaron

COSTO MILLONARIO

Las ONGS, entre ellas, Green Peace México, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) Alianza Mexicana contra el Fracking; Acción Colectiva Socioambiental, Tejiendo Redes Infancia, Impunidad Cero, entre decenas más, aseguraron que de entrada se requiere una inversión considerable de entre 5 y 10 millones de dólares por instalación de una planta de tratamiento de agua residual por los sistemas que utilizan.

El asunto—agregan—es que para este fin que pretende la presidenta Sheinbaum, se requiere construir plantas de tratamiento para la remoción de sólidos, materia orgánica y sales.

Explican que las plantas también generan altos costos operativos, debido al alto consumo energético necesario para tratar agua de alta salinidad.

“Tratar un solo barril de agua producida mediante evaporación puede costar entre 3 y 6 dólares”, aseguran

GAS INSUFICIENTE

En un posicionamiento también advirtieron sobre la insuficiencia de gas fósil en el subsuelo mexicano y sostuvieron que aún cuando se pudiera extraer todo el gas que hay en nuestro subsuelo, este sería insuficiente para abastecer la creciente demanda de gas fósil en el país.

“La soberanía energética no se logrará a través de la extracción de las reservas menguantes de gas en México. Aún cuando se pudiera extraer todo el gas que hay en nuestro subsuelo, este sería insuficiente para abastecer la creciente demanda de gas fósil”, explicaron

Detallaron que las proyecciones de producción de gas fósil planteadas en el Plan Estratégico de Pemex establecen que hacia 2035, se alcanzaría un volumen de 4,988 MMpcd (Miles de millones de pies cúbicos diarios) lo cual no alcanzaría para cubrir la actual demanda que es de 9,000 MMpcd.

IMPACTO EN COMUNIDADES

Coincidieron con la presidenta Sheinbaum en que el sector que más consume gas fósil en México es el industrial, en su mayoría industria manufacturera integrada por capitales transnacionales “que, además de explotar la mano de obra nacional, explotan y contaminan nuestra agua, suelos y aire, dejando una larga estela de pasivos ambientales, impactos sociales y a la salud en los territorios donde se instalan”.

Ejemplificaron con el impacto que ha tenido la industria petrolera en varias comunidades y estados como Veracruz y Tabasco por el derrame de petróleo en el mar.

“No hay forma -mucho menos científica- de demostrar que la industria del gas y el petróleo es sustentable y no genera impactos negativos en el ambiente y la salud de los pueblos y todas las personas”, alertaron

Otro evento fue el que vivieron los habitantes de Las Choapas, Veracruz, con la explosión del pozo exploratorio Krem-1 y después de un mes, continúan respirando el gas fósil del incendio que sigue sin ser controlado por Pemex.

“Ir por la ruta de más pozos de gas fósil, convencionales o no convencionales, significa una sentencia de muerte para comunidades indígenas y campesinas que, lejos de beneficiarse del desarrollo que la Presidenta dice pondrá al centro, hacen frente con sus propios medios a los impactos ambientales y sanitarios de los desastres de la industria fósil que luego los gobiernos, como el actual, se niegan a reconocer”, demandaron