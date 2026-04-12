Sembrando Vida estructura estrategia nacional contra gusano barrenador

Acciones contra el Gusano Barrenador

Con más de 574 mil trampas instaladas y la captura de 11.6 millones de moscas, el programa Sembrando Vida forma parte de la estrategia nacional para contener el gusano barrenador del ganado (GBG), una plaga que afecta la sanidad animal y la producción pecuaria en el país.

La estrategia es coordinada por la Secretaría de Bienestar, en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), así como por gobiernos estatales y especialistas, todo esto con el objetivo de frenar la propagación de la mosca Cochliomyia hominivorax, responsable de esta plaga.

De acuerdo con autoridades, controlar el ciclo reproductivo del insecto es clave para contener su expansión, y por ello, además de la colocación de trampas, se han inspeccionado más de 2 mil animales y atendido 1,863 heridas tanto en ganado como en animales de compañía.

La estrategia se apoya en una red territorial amplia que abarca más de 422 mil sembradores, así como técnicos y facilitadores, participan en tareas de monitoreo, revisión de animales, instalación de trampas y difusión de información en comunidades rurales.

En paralelo, 24 investigadores de 13 instituciones trabajan en el desarrollo de soluciones científicas en cinco líneas principales que son:

Vigilancia epidemiológica para detectar y anticipar brotes

Monitoreo y atracción para ubicar y concentrar la plaga

Control biológico y químico para reducir la presencia del GBG

Biotecnología para generar nuevas herramientas de control

Estudios genómicos para comprender mejor su comportamiento y evolución

Las acciones también incluyen el uso de metodologías de monitoreo por cuadrantes para identificar zonas de riesgo y establecer rutas de intervención más precisas.

Además, como parte de la estrategia, se impulsa una campaña informativa en coordinación con Senasica y la Universidad Autónoma de Chapingo, con materiales en lenguas originarias como náhuatl, mixteco y zapoteco, para ampliar el alcance en comunidades rurales.