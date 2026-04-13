Abre Senado posibilidad para comparecencia de titular de Pemex por derrames y explosión en Dos Bocas

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla podría comparecer ante Senado para explicar problemas en la petrolera

Luego de que la oposición en el Senado lo exigió, el presidente de la Junat de Coordinación Políitca del Senado, Ignacio Mier abrió la posibilidad de que el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla comparezca en la Cámara Alta para que rinda cuentas sobre la explosión en la refinería de Dos Bocas, así como los derrames de petróleo en Veracruz y Tabasco así como la figa en la refinería de Deer Park en Texas.

“Yo con mucho gusto seré el interlocutor como presidente de la Junta, con el visto bueno de la presidenta para solicitarle si fuera el caso que viniese el director de Petróleos Mexicanos, que también estoy convencido que no tendría ningún inconveniente”, aseveró el morenista

Sin embargo, el líder de la mayoría parlamentaria de Morena, advirtió que la eventual comparecencia del funcionario tendrá que pasar por la aprobación de la Junta de Coordinación Política.

“A pesar de que ya hubo de manera reiterada explicaciones por parte de la Secretaría de Energía como de la dirección de Petróleos Mexicanos sobre las causas que originaron y cuál fue su impacto real, no el que se maneja políticamente, yo entiendo el interés político de mis compañeros, no lo justifico pero lo comprendo”, agregó

La oposición en el Senado acusó un desastre ecológico lo que sucede con los derrames y fugas en Pemex sin contar el grave riesgo de lo que sucede em la refinería de Dos Bocas con accidentes recurrentes.

”Lo que está sucediendo con Pemex, el desastre ecológico en el Golfo, la reciente noticia de que también Deer Park, la refinería esta de Texas, tiene fugas. Me parece que es alarmante, es inconcebible que en este momento Petróleos Mexicanos, la propia Secretaría de Energía, no haya dado una respuesta puntual”, acusó el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda

El líder de la bancada naranja consideró que el director de Pemex tiene que comparecer y dar la cara ante este desastre ecológico.

“Por supuesto que tienen que comparecer, tienen que dar la cara, tiene que haber explicaciones precisas de lo que está ocurriendo alrededor de todos estos escándalos que tienen daño económico, pero un daño ambiental terrible”, fustigó

En la misma línea, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que Pemex enfrenta una crisis estructural derivada de decisiones políticas y limitaciones tecnológicas.

“Es un desastre Pemex en nuestro país, y lo que está sucediendo en Dos Bocas lo confirma”, expresó, al tiempo que criticó la falta de capacidad para explotar recursos energéticos y la dependencia del gas natural del extranjero.

En tanto que el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños acusó que existe un “manto de impunidad” en torno a Pemex y criticó que, pese a la magnitud del desastre, no haya explicaciones claras por parte de la empresa productiva del Estado.

Señaló que su bancada ya presentó un punto de acuerdo para solicitar formalmente la comparecencia del director.

“Que vengan los funcionarios a comparecer a comisiones, a la Comisión de Energía, ellos tienen mayoría, pero que den la cara, no le ayuda a la presidenta que no vengan los funcionarios involucrados en este tema de los estragos y los desastres que hay en Dos Bocas, todo por cubrir los negocios de los hijos de Andrés ManuelLópez Obrador, todo por cubrir, por supuesto este desastre de la responsabilidad del anterior director de Pemex”, afirmó.

Añorve también vinculó el derrame con lo que calificó como una cadena de “desastres” en el sector energético, incluyendo incendios y fallas en Dos Bocas, y cuestionó las versiones oficiales sobre las causas del incidente en el Golfo, al asegurar que han cambiado con el paso de los días.