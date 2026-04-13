Capufe sube tarifas de casetas: precios en las principales casetas

Tras las vacaciones de Semana Santa, este lunes 13 de abril entraron en vigor las nuevas tarifas en las casetas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), por lo que aquí te compartimos la nueva lista de precios.
Hasta el domingo 12 de abril, las tarifas que mantenía vigentes Capufe eran las del 2025, por lo que este aumento en el precio de las casetas corresponde al ajuste en los precios de este 2026.
Capufe Tarifas 2026: Precios actualizados en las principales casetas
Conoce cuáles son las nuevas tarifas de Capufe para 2026 en las casetas de cobro de algunas de las principales carreteras del país
México-Cuernavaca
- Tlalpan: Para motos cuesta $78 pesos y para automóviles $156
- Tras Maras “A” y “B”: Para motos cuesta $28 pesos y para automóviles $56
- Viaducto elevado Tlalpan: Para automóviles cuesta $186
México-Querétaro
- Tepotzotlán: Para motos cuesta $56 pesos y para automóviles $113
- Jorobas y Jorobas (CEM): Para motos cuesta $37 pesos y para automóviles $74
- Palmillas y Palmillas Bis: Para motos cuesta $56 pesos y para automóviles $113
- Polotitlán: Para motos cuesta $51 pesos y para automóviles $103
México-Puebla
- Chalco: Para motos cuesta $13 pesos y para automóviles $26
- Ixtapaluca: Para motos cuesta $13 pesos y para automóviles $26
- San Marcos: Para motos cuesta $86 pesos y para automóviles $173
- San Marcos Bis: Para motos cuesta $15 pesos y para automóviles $30
- San Martín: Para motos cuesta $26 pesos y para automóviles $53
Cuernavaca-Acapulco
- Central de Abastos: Para motos cuesta $5 pesos y para automóviles $10
- Aeropuerto: Para motos cuesta $8 pesos y para automóviles $16
- Xochitepec: Del tramo de Cuernavaca-Xochitepec para motos cuesta $16 pesos y para automóviles $33
- Ing. Francisco Velasco Durán: Para motos cuesta $50 pesos y para automóviles $100
- Alpuyeca: Del tramo de Cuernavaca-Alpuyeca para motos cuesta $34 pesos y para automóviles $68
- Paso Morelos: Del tramo de Puente de Ixtla-Chilpancingo para motos cuesta $104 pesos y para automóviles $209
- Palo Blanco: Para motos cuesta $95 pesos y para automóviles $190
- La Venta: Para motos cuesta $85 pesos y para automóviles $171
Buenos días, a partir del 13/04/2026, se actualizaron las tarifas en las plazas de cobro administradas por CAPUFE. Para conocer las tarifas vigentes consulta la siguiente liga: https://t.co/jG1uvQt0z7— CAPUFE (@CAPUFE) April 13, 2026