Nacional

A partir de este lunes, las tarifas en las casetas de Capufe aumentaron; conoce la nueva lista de precios

Capufe sube tarifas de casetas: precios en las principales casetas

Por Celeste Román Marañón
capufe tarifas 2026
Capufe sube tarifas de casetas: precios en las principales casetas A partir de este lunes, las tarifas en las casetas de Capufe aumentaron; conoce la nueva lista de precios (Dassaev Téllez Adame)

Tras las vacaciones de Semana Santa, este lunes 13 de abril entraron en vigor las nuevas tarifas en las casetas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), por lo que aquí te compartimos la nueva lista de precios.

Hasta el domingo 12 de abril, las tarifas que mantenía vigentes Capufe eran las del 2025, por lo que este aumento en el precio de las casetas corresponde al ajuste en los precios de este 2026.

Capufe Tarifas 2026: Precios actualizados en las principales casetas

Conoce cuáles son las nuevas tarifas de Capufe para 2026 en las casetas de cobro de algunas de las principales carreteras del país

México-Cuernavaca

  • Tlalpan: Para motos cuesta $78 pesos y para automóviles $156
  • Tras Maras “A” y “B”: Para motos cuesta $28 pesos y para automóviles $56
  • Viaducto elevado Tlalpan: Para automóviles cuesta $186

México-Querétaro

  • Tepotzotlán: Para motos cuesta $56 pesos y para automóviles $113
  • Jorobas y Jorobas (CEM): Para motos cuesta $37 pesos y para automóviles $74
  • Palmillas y Palmillas Bis: Para motos cuesta $56 pesos y para automóviles $113
  • Polotitlán: Para motos cuesta $51 pesos y para automóviles $103

México-Puebla

  • Chalco: Para motos cuesta $13 pesos y para automóviles $26
  • Ixtapaluca: Para motos cuesta $13 pesos y para automóviles $26
  • San Marcos: Para motos cuesta $86 pesos y para automóviles $173
  • San Marcos Bis: Para motos cuesta $15 pesos y para automóviles $30
  • San Martín: Para motos cuesta $26 pesos y para automóviles $53

Cuernavaca-Acapulco

  • Central de Abastos: Para motos cuesta $5 pesos y para automóviles $10
  • Aeropuerto: Para motos cuesta $8 pesos y para automóviles $16
  • Xochitepec: Del tramo de Cuernavaca-Xochitepec para motos cuesta $16 pesos y para automóviles $33
  • Ing. Francisco Velasco Durán: Para motos cuesta $50 pesos y para automóviles $100
  • Alpuyeca: Del tramo de Cuernavaca-Alpuyeca para motos cuesta $34 pesos y para automóviles $68
  • Paso Morelos: Del tramo de Puente de Ixtla-Chilpancingo para motos cuesta $104 pesos y para automóviles $209
  • Palo Blanco: Para motos cuesta $95 pesos y para automóviles $190
  • La Venta: Para motos cuesta $85 pesos y para automóviles $171

Tendencias