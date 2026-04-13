Capufe sube tarifas de casetas: precios en las principales casetas A partir de este lunes, las tarifas en las casetas de Capufe aumentaron; conoce la nueva lista de precios (Dassaev Téllez Adame)

Tras las vacaciones de Semana Santa, este lunes 13 de abril entraron en vigor las nuevas tarifas en las casetas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), por lo que aquí te compartimos la nueva lista de precios.

Hasta el domingo 12 de abril, las tarifas que mantenía vigentes Capufe eran las del 2025, por lo que este aumento en el precio de las casetas corresponde al ajuste en los precios de este 2026.

Capufe Tarifas 2026: Precios actualizados en las principales casetas

Conoce cuáles son las nuevas tarifas de Capufe para 2026 en las casetas de cobro de algunas de las principales carreteras del país

México-Cuernavaca

Tlalpan: Para motos cuesta $78 pesos y para automóviles $156

Para motos cuesta $78 pesos y para automóviles $156 Tras Maras “A” y “B”: Para motos cuesta $28 pesos y para automóviles $56

Para motos cuesta $28 pesos y para automóviles $56 Viaducto elevado Tlalpan: Para automóviles cuesta $186

México-Querétaro

Tepotzotlán: Para motos cuesta $56 pesos y para automóviles $113

Para motos cuesta $56 pesos y para automóviles $113 Jorobas y Jorobas (CEM): Para motos cuesta $37 pesos y para automóviles $74

Para motos cuesta $37 pesos y para automóviles $74 Palmillas y Palmillas Bis: Para motos cuesta $56 pesos y para automóviles $113

Para motos cuesta $56 pesos y para automóviles $113 Polotitlán: Para motos cuesta $51 pesos y para automóviles $103

México-Puebla

Chalco: Para motos cuesta $13 pesos y para automóviles $26

Para motos cuesta $13 pesos y para automóviles $26 Ixtapaluca: Para motos cuesta $13 pesos y para automóviles $26

Para motos cuesta $13 pesos y para automóviles $26 San Marcos: Para motos cuesta $86 pesos y para automóviles $173

Para motos cuesta $86 pesos y para automóviles $173 San Marcos Bis: Para motos cuesta $15 pesos y para automóviles $30

Para motos cuesta $15 pesos y para automóviles $30 San Martín: Para motos cuesta $26 pesos y para automóviles $53

Cuernavaca-Acapulco

Central de Abastos: Para motos cuesta $5 pesos y para automóviles $10

Para motos cuesta $5 pesos y para automóviles $10 Aeropuerto: Para motos cuesta $8 pesos y para automóviles $16

Para motos cuesta $8 pesos y para automóviles $16 Xochitepec: Del tramo de Cuernavaca-Xochitepec para motos cuesta $16 pesos y para automóviles $33

Del tramo de Cuernavaca-Xochitepec para motos cuesta $16 pesos y para automóviles $33 Ing. Francisco Velasco Durán: Para motos cuesta $50 pesos y para automóviles $100

Para motos cuesta $50 pesos y para automóviles $100 Alpuyeca: Del tramo de Cuernavaca-Alpuyeca para motos cuesta $34 pesos y para automóviles $68

Del tramo de Cuernavaca-Alpuyeca para motos cuesta $34 pesos y para automóviles $68 Paso Morelos: Del tramo de Puente de Ixtla-Chilpancingo para motos cuesta $104 pesos y para automóviles $209

Del tramo de Puente de Ixtla-Chilpancingo para motos cuesta $104 pesos y para automóviles $209 Palo Blanco: Para motos cuesta $95 pesos y para automóviles $190

Para motos cuesta $95 pesos y para automóviles $190 La Venta: Para motos cuesta $85 pesos y para automóviles $171