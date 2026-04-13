¿Cómo ubicar el Módulo Bienestar más cercano? Guía para obtener las direcciones Conoce cuál es el horario de los Módulos Bienestar y cómo ubicar el más cercano a tu domicilio (Imagen hecha con IA)

Este lunes 13 de abril comenzó el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud, por lo que aquí te compartimos cómo ubicar el Módulo Bienestar más cercano a tu domicilio.

El Gobierno de México ha colocado a lo largo del país diferentes Módulos Bienestar en donde los ciudadanos pueden acudir a realizar diferentes trámites relacionados con los apoyos económicos que este ofrece.

Entre las diferentes diligencias que se realizan en estos módulos se encuentra el registro a los programas sociales nacionales, o bien la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, donde se depositan estos apoyos.

En esta ocasión, los Módulos Bienestar se encuentran habilitados para que las personas mayores de 85 años se registren para obtener su credencial del Servicio Universal de Salud.

¿Cómo ubicar el Módulo Bienestar más cercano a tu domicilio?

La Secretaría de Bienestar ha creado una plataforma para que las personas puedan conocer fácilmente cuál es el Módulo Bienestar más cercano a su domicilio.

La página web se llama “Ubica tu Módulo Bienestar” y lo único que necesitas es conocer el estado y municipio en el que vives o en donde acudirás a realizar los trámites.

Guía paso a paso para consultar las direcciones de los Módulos Bienestar

Para conocer cuál es el Módulo Bienestar más cercano a tu domicilio, estos son los pasos que debes seguir:

Ingresar a la página de la Secretaría de Bienestar “Ubica tu Módulo Bienestar”

Seleccionar tu entidad y municipio de procedencia

y de procedencia Dar clic en la opción de “No soy un robot” y en “Buscar”

Siguiendo esos pasos, automáticamente la página te arrojará los módulos disponibles cerca de tu ubicación.

Horarios de atención de los Módulos Bienestar en 2026

Los Módulos Bienestar se encuentran disponibles de lunes a sábado en un horario de 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Aunque cabe señalar que, si deseas acudir para el registro de algún programa social, el Gobierno de México regularmente distribuye los días en los que se debe asistir de acuerdo con la inicial del primer apellido.

Directorio de Módulos Bienestar en CDMX

Asimismo, aquí te compartimos las ubicaciones exactas de algunos de los Módulos Bienestar en CDMX, los cuales únicamente estarán disponibles hasta: