Derrame de diésel en refinería de Pemex: Sheinbaum asegura que “está bajo control” la fuga en Deer Park

Derrame de diésel Deer Park La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la situación está controlada, mientras continúan labores de limpieza y evaluación

Un derrame de diésel se registró en el muelle de la refinería de Deer Park, en Texas, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego del contacto entre dos embarcaciones privadas dentro del canal de navegación de Houston, lo que provocó la fuga de combustible en la zona portuaria.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió cuando un barco era abastecido con diésel y otro, que ya había terminado su carga, se disponía a salir del canal.

La interacción entre ambas embarcaciones derivó en el derrame, que fue detectado y contenido por personal especializado de la refinería.

Tras el evento, la empresa activó de inmediato sus protocolos de emergencia y emitió una alerta a través del sistema CAER nivel 3 para informar a autoridades y comunidad cercana.

También notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos, con la que mantiene coordinación para supervisar las labores.

Respuesta de la presidenta ante el derrame de diésel

En medio del reporte, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura y aseguró que la situación no representa un riesgo mayor. “Sí, está todo bajo control”, afirmó durante su conferencia matutina, al señalar que fue informada del incidente desde la noche del domingo.

La mandataria destacó que se actuó conforme a los protocolos y que el derrame fue atendido de manera oportuna, lo que permitió evitar afectaciones mayores en la zona.

Pemex reporta cero daños

Por su parte, Pemex indicó que no se han registrado impactos en la navegación del canal ni daños a la población o a instalaciones cercanas. Las operaciones marítimas continúan con normalidad, mientras avanzan los trabajos de limpieza y reparación, que se estima tomen alrededor de dos días.

El incidente ocurre luego de que, a principios de marzo, se reportara un derrame en el Golfo de México que generó preocupación entre comunidades pesqueras, y días después, la refinería Olmeca en Dos Bocas registró un incendio en una bodega de coque que movilizó a equipos de emergencia.

Además, en ese mismo complejo se había reportado previamente un accidente que dejó cinco personas fallecidas tras la ignición de residuos aceitosos acumulados por lluvias.

La refinería de Deer Park, ubicada a unos 32 kilómetros de Houston, fue adquirida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como parte de la estrategia para fortalecer la autosuficiencia energética del país, con una capacidad de procesamiento de alrededor de 340 mil barriles diarios.