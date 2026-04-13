En 2030 se destinarán más de un billón de pesos en Becas para el Bienestar: Sheinbaum

Las Becas del Bienestar continuarán hasta el 2030 (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

Becas del Bienestar — La implementación de las Becas para el Bienestar ha disminuido la deserción escolar por motivos económicos, particularmente en nivel bachillerato, por lo que para el 2030 se proyecta una inversión histórica de un billón 136 mil 692 millones de pesos en beneficio de estudiantes desde primaria hasta nivel de universidad, destacó este lunes en Palacio Nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria afirmó que el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de hacer de la educación pública la mejor de las educaciones y apuntó que además de la inversión en becas, aumentó la infraestructura educativa, el número de preparatorias, se mejoran los salarios de maestras y maestros, además de que se contratan más docentes, particularmente en Educación Media Superior y Superior.

La Jefa del Ejecutivo Federal subrayó que “darle una beca a un joven, a una joven, es una inversión, no es un gasto. Mejorar las escuelas es una inversión. Contratar más maestras y maestros para Educación Media Superior, hacer más escuelas en Media Superior, es una inversión. Hacer más universidades es una inversión. Es una inversión histórica la que está haciendo o la que estamos haciendo con nuestro gobierno en educación pública”, puntualizó.

En la misma línea, dijo que este “es un programa integral. La educación, dicen las y los maestros, ‘es el centro de la transformación, sin educación no hay transformación’, y coincidimos; por eso todo este apoyo y esta inversión a la educación pública, porque al gobierno le corresponde apoyar la educación pública”, indicó.

Por su parte, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que con la inversión proyectada hacia 2030 será casi tres veces mayor a lo destinado en 18 años del periodo neoliberal.

El titular de Educación Pública refirió que con esta inversión se estima que serán entregadas 129.5 millones de becas a estudiantes, lo que representa 4.6 veces más que lo otorgado con Vicente Fox; 3.4 veces más que Felipe Calderón y 2.8 veces más que Enrique Peña Nieto.

En tanto, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, resaltó que la Beca Rita Cetina de Apoyo para Uniformes y Útiles de Educación Primaria beneficia a 7 millones 201 mil estudiantes; la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica a 8 millones 216 mil 801; la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior a 4 millones 180 mil 747; la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro a 423 mil 107 y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra a 55 mil 924.

La funcionaria indicó que la Beca Rita Cetina de Apoyo para Uniformes y Útiles se registraron 7.2 millones estudiantes de primaria, quienes recibirán sus tarjetas del Banco del Bienestar del 18 de mayo al 31 de julio y en agosto recibirán un pago único de 2 mil 500 pesos.

La Crónica de Hoy 2026