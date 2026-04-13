En su edición número 50, el Tianguis Turístico de México regresa a Acapulco

Tianguis Turístico celebra 50 años con fuerza y renovación

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, comunicó que el Tianguis Turístico regresa a su origen para la edición número 50, que será en el Puerto de Acapulco.

La funcionaria destacó que esta edición tiene un significado especial, al celebrarse en un destino que ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para reinventarse y seguir siendo referente del turismo nacional e internacional.

Tras las afectaciones que dejó el paso del huracán " Otis" en Acapulco, la titular de la Sectur destacó que “hoy encuentro un Acapulco diferente. Las ocupaciones del 94% lo reflejan: hay filas en los restaurantes, hay vida, y eso significa que algo se está haciendo bien. Acapulco es otro; hoy se ven obras que no habíamos visto en más de 30 años, y eso también habla de su transformación”.

Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo de Guerrero, señaló que Acapulco se encuentra listo para recibir el Tianguis Turístico 2026, al registrar una recuperación superior al 86 por ciento de su infraestructura hotelera, con más de 17 mil habitaciones disponibles en 310 hoteles, así como una conectividad aérea y terrestre restablecida a niveles previos a los recientes fenómenos naturales.

Para esta edición, se prevé la asistencia de más de 8 mil participantes, así como la presencia de más de mil compradores internacionales provenientes de 17 países, entre los que destacan Brasil, Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos, Irlanda, India, Panamá y Reino Unido. Asimismo, destacó que se han registrado ya más de 30 mil citas de negocio, lo que refleja el dinamismo comercial del encuentro.

Estarán presente los 32 estados del país al igual que pabellones de países invitados como Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Japón y Nicaragua, además de Colombia como País Invitado de Honor, lo que fortalecerá los lazos de cooperación y la proyección global de México.

La titular de la Sectur adelantó que, en el marco del Tianguis, se dará a conocer un proyecto estratégico de infraestructura turística para Acapulco, que contempla el desarrollo de una nueva terminal de cruceros con inversión internacional.

En su primera fase, esta iniciativa prevé la generación de más de 200 empleos locales, lo que contribuirá a fortalecer la conectividad, detonar el desarrollo económico y ampliar la llegada de visitantes al destino.