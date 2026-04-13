Concluyó el Festival Infantil “Mojo Ra Eñeji” en el Edomex; asistieron más de 14 mil personas

Festival Infantil “Mojo Ra Eñeji: ¡Vamos a jugar!

Con una asistencia de 14 mil personas, entre niñas, niños y sus familias, concluyeron con éxito las actividades del Festival Infantil “Mojo Ra Eñeji”: ¡Vamos a jugar!, iniciativa cultural enfocada en promover la convivencia, la creatividad y el aprendizaje entre la niñez mexiquense.

Durante cinco días, el festival ofreció un total de 110 actividades, entre las que destacaron presentaciones de teatro, música, danza, talleres y circuitos literarios, consolidándose como un espacio de encuentro y recreación para las familias asistentes.

En el programa participaron 36 artistas y agrupaciones, quienes contribuyeron con su talento a la realización de este encuentro cultural, fortaleciendo la oferta artística dirigida al público infantil.

El Festival se llevó a cabo en el Centro Cultural Mexiquense, en Toluca, y en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, bajo la organización de la Secretaría de Cultura y Turismo, con el impulso del Gobierno del Estado de México y acceso completamente gratuito para el público.