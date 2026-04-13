Huelga en Monte de Piedad... ¿durará todo 2026?... Esto pasará con los empeños

Huelga en Nacional Monte de Piedad se extendería hasta septiembre de 2026; esto pasará con los empeños (Cuartoscuro)

Ha transcurrido más de medio año desde que la huelga en Monte de Piedad estalló y que las puertas de todas las sucursales cerraron por tiempo indefinido. Derivado de este conflicto la incertidumbre continúa para miles de usuarios quienes tiene alguna prenda empeñada en esta institución.

La preocupación ha incrementado debido a que usuarios en redes sociales han comenzado a difundir imágenes sobre carteles pegados en instituciones del Monte de Piedad en Guanajuato en las que trabajadores señalan que la huelga podría extenderse hasta el mes de semptiembre, lo que podría agravar la situación de los usuarios.

¿Cuál la situación actual de la Huelga en Monte de Piedad?

De acuerdo con las imagenes antes mencionadas, el mensaje es claro y contundente:

“Estimados clientes: La huelga durará 6 meses más. Así lo dijo el apoderado legal del Nacional Monte de Piedad, así que no podrás recuperar tus alhajas hasta septiembre de 2026”.

No obstante, las autoridades y trabajadores del Sindicato ha sostenido mesas de diálogo sin algún resultados concreto y favorable. Las peticiones siguen siendo las mismas: mejoras en las condiciones laborales, el respeto a acuerdos previamente establecidos y avances en temas relacionados con derechos contractuales y estabilidad laboral.

La institución ha defendido públicamente que su actuación ha sido abierta y sustentada en propuestas formales. En un posicionamiento difundido a inicios de abril, aseguró que puso sobre la mesa distintos planteamientos que retoman compromisos derivados del conflicto de 2024, suman el ajuste salarial pendiente del año pasado e incluyen medidas enfocadas en sostener la viabilidad financiera y operativa de la organización.

Sin embargo, del lado sindical el panorama es descrito de forma muy distinta. Los trabajadores afirman que han buscado reuniones directas con integrantes del patronato sin obtener respuesta favorable, lo que, aseguran, ha impedido avanzar hacia una salida real del conflicto. Dentro de esos señalamientos, apuntan especialmente a Aldo Achar, responsable del área de personal, a quien atribuyen decisiones que, según su versión, han debilitado la organización gremial.

Uno de los casos que más inconformidad ha generado es el de los valuadores, considerados pieza esencial en la operación diaria de la institución. La representación laboral denuncia que cientos de especialistas en valuación fueron separados de sus puestos y reemplazados por personal externo proveniente de otras casas prendarias, con salarios menores a los que tradicionalmente se manejaban dentro de Monte de Piedad.

¿Qué pasará con los empeños durante la huelga?

La pregunta que ronda por la mente de los usuarios en evidente... ¿qué pasará con los empeños?

A pesar de que existe una preocupación latente por el riesgo de perder los objetos empeñados, el Nacional Monte de Piedad ha sido muy enfático en que las prendas se mantienen resguardadas en las bóvedas de seguridad y que se recuperarán una vez que concluya el paro de labores.

Sin embargo, en relación con los carteles que circulan por Guanajuato, aún no se confirma oficialmente que la huelga se extenderá hasta septiembre. En todo caso, el Monte de Piedad deberá anunciar en sus canales de comunicación si esta información se confirma o si se trata de información falsa.