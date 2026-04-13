La Segob pone el ejemplo: funcionarios participan en actualización de datos para CURP biometrica

Secretaria de Gobernación participa en actualización de datos biometricos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que este lunes, servidores públicos de la dependencia, participaro en la toma de datos biométricos como parte de la actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La titular de la Segob, aseguró que este documento es una herramienta de justicia social, con la cual el Gobierno de México garantiza que cada persona cuente con una identidad única, verificable y protegida para fortalecer sus derechos.

Apuntó que no se trata de un hecho aislado, sino de que es parte de un compromiso de la Presidenta por proteger el derecho humano a la identidad, por lo que mediante este documento se pueden brindar de manera más eficiente, segura y accesible los servicios gubernamentales al convertirse en el documento principal en el país.

Además de reducir el riesgo de duplicidad, suplantación de identidad y uso indebido de información personal, Rosa Icela Rodríguez señaló que este proceso permitirá avanzar hacia un modelo en que la CURP Biométrica pueda ser adoptada de manera progresiva en toda la población del país, fortaleciendo la confianza en los registros y en los servicios públicos.