Hallan con vida a Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco Guerrero; Autoridades desplegaron un amplio operativo para su localización. (Andrés Vega Carranza)

El presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, fueron localizados con vida, luego de que fueron privados de la libertad el pasado 11 de abril.

La localización de las víctimas fue informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien afirmó que tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, ambos se encuentran a salvo.

El alcalde Juan Andrés Vega Carranza fue privado de la libertad, cuando presuntamente intentaba negociar la liberación de su padre, el director del hospital IMSS-Bienestar de ese municipio, Juan Vega Arredondo.

Primeras versiones señalan que durante la madrugada del 13 de abril, el alcalde fue citado al barrio de Casahuate, para negociar la liberación de su padre.