México alista respuesta al informe ONU sobre desapariciones; prevén reunión con Alto Comisionado

“Se está revisando todo el informe para poderle dar todos los argumentos (…) tomar la parte importante del informe hacia el gobierno de México que nosotros reconocemos para poder dialogar con el alto comisionado y con todos los organismos relacionados con derechos humanos”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum con relación al documento esgrimido por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU) que ha generado diferencias entre el organismo internacional y la administración mexicana.

La jefa del Ejecutivo federal resaltó que frente al desacuerdo, su gabinete tuvo a bien crear un grupo de trabajo conformado por elementos de distintas dependencias para realizar un análisis profundo del texto de la ONU, esto en constante comunicación con otras instancias internacionales y diversos ramales de Naciones Unidas; “Es importante que ustedes sepan, nosotros rechazamos el informe, pero eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas”, estableció.

A propósito del grupo interinstitucional al cual se consagró la revisión del informe, la mandataria adujo que lo integran la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, entre otras oficinas. También resaltó la participación del ministro Arturo Zaldívar, quien colabora desde la Presidencia en la revisión del documento y en la elaboración de la respuesta institucional.

Si bien el móvil es construir argumentos sólidos para sostener la postura mexicana y refutar el informe, Sheinbaum reconoció que el grupo de trabajo también tiene la misión de identificar y rescatar los elementos que puedan ser útiles a México para fortalecer la política pública en materia de desapariciones, derechos humanos y seguridad.

En adición, la presidenta adelantó que informará de forma oportuna las acciones concebidas por el gobierno federal en la atención a personas desaparecidas, así como los cambios legales conjurados para garantizar la obtención de justicia y verdad para las familias de las víctimas.

Finalmente informó que se ha solicitado una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para “poder darle todos los argumentos “ e informar sobre las medidas que actualmente se implementan para atender la problemática de personas desaparecidas: “ cómo atendemos a las familias, cómo cambiamos la ley para poder garantizar la atención integral, la justicia y la verdad en todos los casos. Hay comunicación y hay un plan de trabajo”, sentenció.