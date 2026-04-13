Muere otro mexicano bajo custodia de ICE; suman 15 en la administración Trump

Una nueva muerte de un mexicano bajo custodia del personal de migración de EU se registra, ahora en el Centro Correccional de Winn, en Louisiana (Archivo)

Cacería de migrantes — La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes que el Consulado de México en Nueva Orleans fue notificado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), de la muerte de otro connacional más, suceso registrado el pasado 11 de abril mientras se encontraba bajo custodia de personal migratorio en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Louisiana.

La Cancillería reportó que que hasta el momento no se ha informado sobre las causas de la muerte del connacional identificado como Alejandro Cabrera Clemente, lo que sigue bajo investigación.

“La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y protección de la vida de las personas”, resaltó la cancillería al expresar su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas para esclarecer las muertes de los 15 mexicanos bajo custodia del personal de migración.

Sobre este nuevo lamentable suceso, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que la representación consular activó el protocolo para estos casos y en coordinación con el consulado general de México en Atlanta se procedió a informar a la familia de la reciente víctima de las arbitrarias medidas antiinmigrantes de la administreación Trump.

“El gobierno de México continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación, al tiempo que reitera su inequívoco compromiso de velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria”, expresó la cancillería.

En la misma línea, la SRE dijo que se mantiene en comunicación con las autoridades de Estados Unidos para conocer la causa del deceso y circunstancias que derivaron en esta nueva tragedia para esclarecer los hechos.

“En conjunto con la familia y personal jurídico de la cancillería y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones a seguir en el caso”, subrayó.

La dependencia hizo un llamado a los connacionales residentes en Estados Unidos que ante cualquier situación en la que consideren que estarían en riesgo, si son detenidos o que necesiten asesoría, pueden contactar al consulado de su jurisdicción o a la Línea de Apoyo Consular Mexicana (520.623.7874).

La Crónica de Hoy 2026