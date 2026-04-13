Pilotos de Magnicharters anuncian paro; aerolínea suspende vuelos sin previo aviso

Magnicharters

A través de un comunicado de prensa, los pilotos de la aerolínea Magnicharters anunciaron la suspensión de sus asignaciones de vuelos debido a la falta de pago acumulada por 13 catorcenas.

En su posicionamiento, los pilotos señalan que su compromiso es reanudar los vuelos una vez que la deuda por viáticos sea saldada por parte de la empresa.

Al respecto, Magnicharters informó sin previo aviso que debido a problemas logísticos, cancelarían los vuelos programados durante las próximas dos semanas.

Esta situación ha provocado afectaciones a usuarios que no recibieron atención por parte de la aerolínea desde el 11 de abril, ya que aseguran que al comunicar a sus números de contacto solo los redirige a una grabadora con el mensaje:

“La aerolínea turística de México, informa a la opinión pública que, debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo. A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla”.

En respuesta, durante la conferencia mañanera de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinabuam informó que la SICT en coordinación con la Profeco, brinda apoyo a los usuarios que quedaron varados debido a esta situación, en especial a los pasajeros de Cancún que fueron los más afectados.

Incluso la gobernadora de Quinta Roo, Mara Lezama acudió al aeropuerto a coordinar que se brindara la atención a los pasajeros por medio de otra aerolínea.

Se enfatizó que la Profeco y las autoridades correspondientes revisarán el caso para revisar que la empresa se haga responsable por los daños ocasionados.