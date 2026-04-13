“Nunca” se ha roto relación diplomática con España, asegura Sheinbaum previo a su viaje a Barcelona

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoce acercamientos con el Gobierno de España a unos días de su viaje a Barcelona (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Visita a Barcelona — “Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca. Bueno, en la época de (la dictadura de Francisco) Franco (1939-1975). Pero desde que vino aquella carta del (ex)presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024) al rey de España, las relaciones diplomáticas continúan”, señaló este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum, al reconocer el “acercamiento” bilateral con el Gobierno español, a unos días de su primer viaje oficial a Barcelona.

Sheinbaum aseguró que llevará a España como mensaje que “lLa paz, el reconocimiento de que ‘por el bien de todos, primero los pobres’, el que no se gaste tanto en guerras y se atienda a la humanidad”.

La mandataria resaltó que “nunca” se ha roto la relación diplomática con España y apuntó que ha habido una interpretación distinta de lo que fue la llegada de los españoles a México, y subrayó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el propio rey, Felipe VI, reconocieron en momentos distintos que se debe evaluar de una manera distinta la conquista.

La mandataria refirió que el viaje que hará a Barcelona el próximo 18 de abril no es una visita de Estado, aunque reconoció que se reunirá con el presidente español, pero esto será en el marco del encuentro con mandatarios de gobiernos progresistas.

“Ahí vamos a ver (…) a otros presidentes de América Latina y a otros representantes de otras naciones, este marco (es) en el que vamos”, apuntó en referencia a la presencia en el evento del mandatario colombiano, Gustavo Petro; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el uruguayo, Yamandú Orsi, además del anfitrión, Pedro Sánchez.

En el mismo tenor, Sheinbaum dijo que se ha dicho que los españoles vinieron a “civilizar” a los pueblos en América o que fue “un encuentro de dos mundos”, pero exaltó que fue un encuentro “bastante violento” en el que hubo matanzas a pueblos indígenas y saqueos.

Asimismo, señaló que su administración insistirá en que “se conozca la verdad” de la conquista desde la visión de los pueblos originarios.

El 16 de marzo pasado, el rey Felipe VI reconoció durante la inauguración de la exposición titulada “La mujer en el México indígena” en el madrileño Museo Arqueológico Nacional, que hubo “mucho abuso” durante la conquista española de América, en su primera referencia a este tema que ha causado tensiones con México, cuyo Gobierno ha exigido desde el 2019 disculpas a la Corona española.

La Crónica de Hoy 2026