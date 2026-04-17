Rosa Icela Rodríguez encabezó la Mañanera en representación de la Presidenta

Rosa Icela Rodríguez FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez dio a conocer que la razón por la que la presidenta Claudia Sheinbaum no asistió a la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, es por el viaje que comenzó el día de ayer a Barcelona, España, con el objetivo de participar el sábado en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Dicha iniciativa fue lanzada en septiembre del 2024 en el marco de la Septuagésima Novena Asamblea General de Naciones Unidas.

Claudia Sheinbaum asiste a este evento como parte de la invitación del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y se llevará a cabo en la Fira de Barcelona.

En La Cumbre se van a reunir más de de 20 países y sus representantes, entre los que se encuentran el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente Colombia, Gustavo Petro, al igual que otros mandatarios y presidentes.

Asimismo y como corresponde, anteriormente en la Ciudad de México, se le envió a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, la senadora Laura Itzel Castillo, la comunicación correspondiente para dar a conocer que la Presidenta saldría del territorio nacional el día de ayer 16 de abril.

Rosa Icela Rodríguez, añadió que como Sheinbaum ya no había anunciado, el mensaje que llevará a este encuentro internacional es uno de paz.

De igual manera, aparte de su participación en la Cumbre, comentó la Secretaria de Gobernación, la Presidenta va a tener un encuentro bilateral con el presidente español y con otros mandatarios y jefes de Estado.

Para finalizar, como parte de la conferencia de prensa Rosa Icela Rodríguez explicó que los temas que se tocarían el día de hoy incluían la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, así como la Reforma a la Ley Federal de Trabajo y la Ley Federal de Derecho de Autor. Las cuales fueron presentadas por la directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, el Indautor, Karina Luján, la Direcora General del Instituto Mexicano de Cinematografía,Daniela Alatorre Benard y la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza.

“También el invitado es el maestro Bulmaro Juárez Sánchez, divulgador de lenguas indígenas y estará con la gustada sección “Suave Patria”“.