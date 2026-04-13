Profeco exhibirá a gasolineras con precios altos mediante lonas informativas

El gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), anunció una nueva estrategia para señalar a las gasolineras que vendan gasolina y diésel a precios elevados, con el objetivo de proteger la economía de los consumidores.

De acuerdo con la información oficial, la medida consiste en colocar lonas visibles en estaciones de servicio donde se detecten costos por arriba de lo razonable. Estas advertencias llevarán mensajes como “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, con el fin de alertar directamente a los automovilistas sobre establecimientos caros.

La estrategia fue dada a conocer por el titular de Profeco, Iván Escalante, durante la conferencia matutina del gobierno federal. El funcionario explicó que el propósito principal es brindar información clara a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones de consumo más informadas y optar por opciones más económicas.

Además de las lonas, la dependencia cuenta con un mapa virtual donde los usuarios pueden consultar en tiempo real los precios de gasolina regular y diésel en todo el país. Esta herramienta busca reforzar la transparencia y facilitar la comparación entre estaciones de servicio.

La implementación de esta medida ocurre en un contexto donde el gobierno federal ha insistido en mantener estables los precios de los combustibles. Según lo informado, existe un acuerdo con el sector gasolinero para que la gasolina regular no supere los 24 pesos por litro, mientras que el diésel se ubique alrededor de los 28 pesos.

Sin embargo, las autoridades han detectado que algunas estaciones no respetan estos rangos, lo que motivó el regreso de esta estrategia de señalamiento público, la cual ya había sido utilizada anteriormente. Con ello, se busca ejercer presión social sobre los establecimientos que incurran en abusos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que controlar el precio de los combustibles es clave, ya que estos influyen directamente en el costo del transporte y, en consecuencia, en el precio de alimentos y productos básicos. Por ello, su administración mantiene reuniones constantes con empresarios del sector para evitar incrementos injustificados.

Asimismo, el gobierno ha aplicado estímulos fiscales para contener el alza de los combustibles, lo que permite que los precios al consumidor se mantengan por debajo de lo que costarían en un escenario sin intervención.

La Profeco también reforzará operativos de supervisión en todo el país para detectar irregularidades y garantizar que se respeten los acuerdos establecidos. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para combatir la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

La dependencia reiteró el llamado a los consumidores a informarse y reportar abusos, destacando que la participación ciudadana es fundamental para identificar prácticas indebidas en el mercado de combustibles. Con estas medidas, el gobierno busca no solo sancionar, sino también prevenir que se eleven de manera injustificada los precios de gasolina y diésel en México.