Registro al Bachillerato 2026: fecha límite de inscripción y publicación de resultados de Mi derecho, mi lugar Últimos días para registrarte en “Mi derecho, mi lugar” y poder participar en el proceso de selección de bachillerato. (SEP)

Está próximo a finalizar el periodo de registro de aspirantes para “Mi derecho, mi lugar”, en donde se les asignará un bachillerato; conoce cómo registrarte.

“Mi derecho, mi lugar” es el proceso de selección de bachillerato en el que participarán los estudiantes de la Zona Metropolitana del Valle de México que están próximos a estudiar el nivel medio superior.

¿Cuándo es la fecha límite para el registro al Bachillerato 2026?

El registro para la selección de bachillerato comenzó el pasado 17 de marzo, y quienes aún no se hayan registrado tendrán hasta el próximo viernes 17 de abril.

Después de esa fecha, quien no haya concluido su registro no podrá participar en el proceso de selección de Bachillerato 2026.

Por lo anterior, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, hizo un llamado a los padres y madres de familia para que acompañen a los jóvenes y estos puedan concluir su registro de manera exitosa antes de la fecha límite.

¿Cuáles son las modalidades de registro para “Mi derecho, mi lugar”?

Para registrarte y escoger bachillerato mediante “Mi derecho, mi lugar” existen tres modalidades diferentes, las cuales son:

Modalidad 1: Es con acceso sin examen y puedes seleccionar entre 5 y 10 opciones educativas de acceso directo.

Es con acceso sin examen y puedes seleccionar entre 5 y 10 opciones educativas de acceso directo. Modalidad 2: El acceso al bachillerato es con examen y puedes seleccionar hasta 5 opciones educativas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y hasta 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El acceso al bachillerato es con examen y puedes seleccionar hasta 5 opciones educativas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y hasta 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Modalidad 3: El acceso es con y sin examen, teniendo la posibilidad de seleccionar entre 5 y 10 opciones de bachillerato sin examen, además de 5 opciones del IPN y 5 más de la UNAM.

Guía de inscripción paso a paso para el Bachillerato 2026

Para inscribirte en “Mi derecho, mi lugar” y participar en el proceso de selección de Bachillerato 2026 tienes que contar con tu cuenta Llave MX y seguir estos pasos:

Entrar a la página oficial de “Mi derecho, mi lugar”.

Iniciar sesión con tu cuenta Llave MX.

Validar tus datos personales y escolares.

Responder la encuesta que te pida el sistema.

Realizar la selección de la modalidad en la que deseas participar, además del llenado de tus opciones de bachillerato.

Guardar y confirmar tu registro.

¿Cuándo salen los resultados del programa “Mi Derecho, Mi Lugar” 2026? Y otras fechas clave

Podrás conocer en qué bachillerato fuiste asignado a partir del 18 de agosto; sin embargo, hay otras fechas que también tienes que considerar, las cuales son: