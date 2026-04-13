Sheinbaum celebra el llamado de paz de León XIV

Papa León XIV' JOSÉ VARGAS/ CUARTOSCURO.COM (Fotógrafo Especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el llamado de paz que hizo el papa León XIV con motivo de la escalada bélica de las últimas semanas que se ha desarrollado en Oriente Medio. Esto en pleno intercambio de mensajes que han tenido lugar entre el pontífice y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos esta posición del Papa. que ha estado llamando no solo a Estados Unidos sino a todos, Israel, a todos, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina “Las mañaneras del Pueblo”.

De igual manera, Sheinbaum aprovechó para subrayar que la postura del papa León XIV es una “posición muy cristiana ”y, además reconoció la labor del sumo pontífice quien no solamente representa una religión “sino un Estado que ha estado convocando a la paz del mundo”.“

Asimismo, la mandataria reafirmo la posición de México de apoyar a la paz, después de que Trump lanzara un duro mensaje en contra del papa León XIV al que el presidente reprochado de ser “débil con el crimen y terrible en política exterior”.

En su mensaje, Trump también le ha instado a León XIV a que no actué como un político, que más bien se centre únicamente en ser un gran papa, entre otras críticas.

Antes dichas declaraciones, León XIV le recordó al presidente de Estados Unidos que la iglesia “tiene la obligación moral de ir contra la guerra”.

Por último León XIV aseguró que no tiene “miedo” de la administración Trump o de “declarar fuertemente el mensaje del Evangelio”.

Con información de EFE